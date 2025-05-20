- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
987
盈利交易:
749 (75.88%)
亏损交易:
238 (24.11%)
最好交易:
82.20 USD
最差交易:
-15.91 USD
毛利:
1 910.60 USD (112 225 pips)
毛利亏损:
-721.61 USD (58 011 pips)
最大连续赢利:
21 (23.30 USD)
最大连续盈利:
131.83 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
93.31%
最大入金加载:
41.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
16 小时
采收率:
14.02
长期交易:
508 (51.47%)
短期交易:
479 (48.53%)
利润因子:
2.65
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-3.03 USD
最大连续失误:
7 (-84.80 USD)
最大连续亏损:
-84.80 USD (7)
每月增长:
10.86%
年度预测:
131.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.35 USD
最大值:
84.80 USD (12.20%)
相对跌幅:
结余:
16.83% (71.18 USD)
净值:
59.49% (297.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|987
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.20 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +23.30 USD
最大连续亏损: -84.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 51
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
RistonCapital-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 18
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
RoboForexEU-ECN
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 1392
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 28
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 125
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！
This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!
