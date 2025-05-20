信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PeacockFeather EURUSD
Quan Hui Guo

PeacockFeather EURUSD

Quan Hui Guo
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 533%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
987
盈利交易:
749 (75.88%)
亏损交易:
238 (24.11%)
最好交易:
82.20 USD
最差交易:
-15.91 USD
毛利:
1 910.60 USD (112 225 pips)
毛利亏损:
-721.61 USD (58 011 pips)
最大连续赢利:
21 (23.30 USD)
最大连续盈利:
131.83 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
93.31%
最大入金加载:
41.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
16 小时
采收率:
14.02
长期交易:
508 (51.47%)
短期交易:
479 (48.53%)
利润因子:
2.65
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-3.03 USD
最大连续失误:
7 (-84.80 USD)
最大连续亏损:
-84.80 USD (7)
每月增长:
10.86%
年度预测:
131.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.35 USD
最大值:
84.80 USD (12.20%)
相对跌幅:
结余:
16.83% (71.18 USD)
净值:
59.49% (297.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 987
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +82.20 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +23.30 USD
最大连续亏损: -84.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexTimeFXTM-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
112 更多...
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！

This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!



没有评论
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载