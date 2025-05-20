СигналыРазделы
Quan Hui Guo

PeacockFeather EURUSD

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 533%
ForexTimeFXTM-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
987
Прибыльных трейдов:
749 (75.88%)
Убыточных трейдов:
238 (24.11%)
Лучший трейд:
82.20 USD
Худший трейд:
-15.91 USD
Общая прибыль:
1 910.60 USD (112 225 pips)
Общий убыток:
-721.61 USD (58 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.83 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
93.31%
Макс. загрузка депозита:
41.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
14.02
Длинных трейдов:
508 (51.47%)
Коротких трейдов:
479 (48.53%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
2.55 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-84.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.80 USD (7)
Прирост в месяц:
10.86%
Годовой прогноз:
131.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.35 USD
Максимальная:
84.80 USD (12.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.83% (71.18 USD)
По эквити:
59.49% (297.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 987
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.20 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +23.30 USD
Макс. убыток в серии: -84.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 51
FullertonMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 6
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.13 × 15
RistonCapital-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live05
0.22 × 18
EuropeFX1-Live
0.25 × 157
ForexTime-ECN
0.38 × 73
RoboForexEU-ECN
0.44 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 1392
ICMarkets-Live22
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.67 × 1008
Tickmill-Live05
0.75 × 28
EGlobal-Cent7
0.79 × 43
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 125
ICMarketsSC-Live17
0.83 × 583
XM.COM-Real 20
0.83 × 6
AdmiralMarkets-Live3
0.85 × 207
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！

This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!



Нет отзывов
2025.06.25 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 00:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 22:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 11:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.31 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 12:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 11:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
