Всего трейдов:
987
Прибыльных трейдов:
749 (75.88%)
Убыточных трейдов:
238 (24.11%)
Лучший трейд:
82.20 USD
Худший трейд:
-15.91 USD
Общая прибыль:
1 910.60 USD (112 225 pips)
Общий убыток:
-721.61 USD (58 011 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (23.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.83 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
93.31%
Макс. загрузка депозита:
41.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
14.02
Длинных трейдов:
508 (51.47%)
Коротких трейдов:
479 (48.53%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
2.55 USD
Средний убыток:
-3.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-84.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-84.80 USD (7)
Прирост в месяц:
10.86%
Годовой прогноз:
131.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.35 USD
Максимальная:
84.80 USD (12.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.83% (71.18 USD)
По эквити:
59.49% (297.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|987
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.20 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +23.30 USD
Макс. убыток в серии: -84.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexTimeFXTM-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 51
|
FullertonMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.13 × 15
|
RistonCapital-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.22 × 18
|
EuropeFX1-Live
|0.25 × 157
|
ForexTime-ECN
|0.38 × 73
|
RoboForexEU-ECN
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 1392
|
ICMarkets-Live22
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 1008
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 28
|
EGlobal-Cent7
|0.79 × 43
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 125
|
ICMarketsSC-Live17
|0.83 × 583
|
XM.COM-Real 20
|0.83 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.85 × 207
此账户创建于2025年04月16日！入金400U，出金800U！
This account was created on April 16, 2025! Deposit 400U, withdraw 800U!
Нет отзывов
