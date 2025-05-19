SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 140%
Ava-Real 6
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 097
Kârla kapanan işlemler:
4 778 (78.36%)
Zararla kapanan işlemler:
1 319 (21.63%)
En iyi işlem:
28 384.64 USD
En kötü işlem:
-11 240.96 USD
Brüt kâr:
323 387.32 USD (1 498 320 pips)
Brüt zarar:
-183 287.30 USD (811 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (300.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42 518.71 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
5.87
Alış işlemleri:
3 332 (54.65%)
Satış işlemleri:
2 765 (45.35%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
22.98 USD
Ortalama kâr:
67.68 USD
Ortalama zarar:
-138.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-12 744.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23 854.66 USD (4)
Aylık büyüme:
0.63%
Yıllık tahmin:
7.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23 854.66 USD (11.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.06% (21 383.92 USD)
Varlığa göre:
70.68% (149 272.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1831
GBPUSD 825
EURJPY 808
EURCHF 674
AUDUSD 617
EURUSD 435
USDCAD 420
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 12K
GBPUSD 4.7K
EURJPY 24K
EURCHF 27K
AUDUSD 13K
EURUSD 53K
USDCAD 478
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 190K
GBPUSD 58K
EURJPY 179K
EURCHF 78K
AUDUSD 69K
EURUSD 56K
USDCAD 29K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 22K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28 384.64 USD
En kötü işlem: -11 241 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +300.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 744.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
www.happyforex.de
İnceleme yok
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Happy EAs Portfolio High Risk
Ayda 999 USD
140%
0
0
USD
240K
USD
66
100%
6 097
78%
100%
1.76
22.98
USD
71%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.