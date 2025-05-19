- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 097
Profit Trade:
4 778 (78.36%)
Loss Trade:
1 319 (21.63%)
Best Trade:
28 384.64 USD
Worst Trade:
-11 240.96 USD
Profitto lordo:
323 387.32 USD (1 498 320 pips)
Perdita lorda:
-183 287.30 USD (811 152 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (300.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42 518.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.87
Long Trade:
3 332 (54.65%)
Short Trade:
2 765 (45.35%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
22.98 USD
Profitto medio:
67.68 USD
Perdita media:
-138.96 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-12 744.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 854.66 USD (4)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
7.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23 854.66 USD (11.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.06% (21 383.92 USD)
Per equità:
70.68% (149 272.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1831
|GBPUSD
|825
|EURJPY
|808
|EURCHF
|674
|AUDUSD
|617
|EURUSD
|435
|USDCAD
|420
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|4.7K
|EURJPY
|24K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|13K
|EURUSD
|53K
|USDCAD
|478
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|190K
|GBPUSD
|58K
|EURJPY
|179K
|EURCHF
|78K
|AUDUSD
|69K
|EURUSD
|56K
|USDCAD
|29K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|22K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28 384.64 USD
Worst Trade: -11 241 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +300.12 USD
Massima perdita consecutiva: -12 744.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.43 × 173
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
140%
0
0
USD
USD
240K
USD
USD
66
100%
6 097
78%
100%
1.76
22.98
USD
USD
71%
1:400