SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 140%
Ava-Real 6
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 097
Profit Trade:
4 778 (78.36%)
Loss Trade:
1 319 (21.63%)
Best Trade:
28 384.64 USD
Worst Trade:
-11 240.96 USD
Profitto lordo:
323 387.32 USD (1 498 320 pips)
Perdita lorda:
-183 287.30 USD (811 152 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (300.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42 518.71 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.51%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
5.87
Long Trade:
3 332 (54.65%)
Short Trade:
2 765 (45.35%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
22.98 USD
Profitto medio:
67.68 USD
Perdita media:
-138.96 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-12 744.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23 854.66 USD (4)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
7.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23 854.66 USD (11.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.06% (21 383.92 USD)
Per equità:
70.68% (149 272.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1831
GBPUSD 825
EURJPY 808
EURCHF 674
AUDUSD 617
EURUSD 435
USDCAD 420
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 12K
GBPUSD 4.7K
EURJPY 24K
EURCHF 27K
AUDUSD 13K
EURUSD 53K
USDCAD 478
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 190K
GBPUSD 58K
EURJPY 179K
EURCHF 78K
AUDUSD 69K
EURUSD 56K
USDCAD 29K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 22K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28 384.64 USD
Worst Trade: -11 241 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +300.12 USD
Massima perdita consecutiva: -12 744.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
www.happyforex.de
Non ci sono recensioni
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Happy EAs Portfolio High Risk
999USD al mese
140%
0
0
USD
240K
USD
66
100%
6 097
78%
100%
1.76
22.98
USD
71%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.