Trades insgesamt:
6 944
Gewinntrades:
5 464 (78.68%)
Verlusttrades:
1 480 (21.31%)
Bester Trade:
28 384.64 USD
Schlechtester Trade:
-11 240.96 USD
Bruttoprofit:
374 684.74 USD (1 665 835 pips)
Bruttoverlust:
-196 664.90 USD (877 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (300.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42 518.71 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.51%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
7.46
Long-Positionen:
3 711 (53.44%)
Short-Positionen:
3 233 (46.56%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
25.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-132.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-12 744.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 854.66 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.98%
Jahresprognose:
24.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23 854.66 USD (11.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.06% (21 383.92 USD)
Kapital:
70.68% (149 272.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2242
|GBPUSD
|991
|EURJPY
|848
|EURCHF
|709
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|447
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|16K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|18
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|233K
|GBPUSD
|70K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|80K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28 384.64 USD
Schlechtester Trade: -11 241 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 744.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.43 × 173
