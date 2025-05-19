SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
79 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 944
Gewinntrades:
5 464 (78.68%)
Verlusttrades:
1 480 (21.31%)
Bester Trade:
28 384.64 USD
Schlechtester Trade:
-11 240.96 USD
Bruttoprofit:
374 684.74 USD (1 665 835 pips)
Bruttoverlust:
-196 664.90 USD (877 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (300.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
42 518.71 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
20.51%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
7.46
Long-Positionen:
3 711 (53.44%)
Short-Positionen:
3 233 (46.56%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
25.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
68.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-132.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-12 744.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 854.66 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.98%
Jahresprognose:
24.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23 854.66 USD (11.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.06% (21 383.92 USD)
Kapital:
70.68% (149 272.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 2242
GBPUSD 991
EURJPY 848
EURCHF 709
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 447
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 16K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 18
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 233K
GBPUSD 70K
EURJPY 189K
EURCHF 80K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28 384.64 USD
Schlechtester Trade: -11 241 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12 744.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
www.happyforex.de
Keine Bewertungen
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
