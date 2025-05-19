SinaisSeções
Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 comentários
Confiabilidade
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 941
Negociações com lucro:
5 462 (78.69%)
Negociações com perda:
1 479 (21.31%)
Melhor negociação:
28 384.64 USD
Pior negociação:
-11 240.96 USD
Lucro bruto:
374 642.24 USD (1 665 375 pips)
Perda bruta:
-196 660.42 USD (877 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (300.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42 518.71 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
7.46
Negociações longas:
3 709 (53.44%)
Negociações curtas:
3 232 (46.56%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
25.64 USD
Lucro médio:
68.59 USD
Perda média:
-132.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-12 744.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 854.66 USD (4)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23 854.66 USD (11.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.06% (21 383.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.68% (149 272.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 2239
GBPUSD 991
EURJPY 848
EURCHF 709
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 447
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 15K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 18
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 233K
GBPUSD 70K
EURJPY 189K
EURCHF 80K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28 384.64 USD
Pior negociação: -11 241 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +300.12 USD
Máxima perda consecutiva: -12 744.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
www.happyforex.de
Sem comentários
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.