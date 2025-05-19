- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 941
Negociações com lucro:
5 462 (78.69%)
Negociações com perda:
1 479 (21.31%)
Melhor negociação:
28 384.64 USD
Pior negociação:
-11 240.96 USD
Lucro bruto:
374 642.24 USD (1 665 375 pips)
Perda bruta:
-196 660.42 USD (877 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (300.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42 518.71 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
20.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
7.46
Negociações longas:
3 709 (53.44%)
Negociações curtas:
3 232 (46.56%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
25.64 USD
Lucro médio:
68.59 USD
Perda média:
-132.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-12 744.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23 854.66 USD (4)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
30.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
23 854.66 USD (11.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.06% (21 383.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.68% (149 272.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2239
|GBPUSD
|991
|EURJPY
|848
|EURCHF
|709
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|447
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|18
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|233K
|GBPUSD
|70K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|80K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28 384.64 USD
Pior negociação: -11 241 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +300.12 USD
Máxima perda consecutiva: -12 744.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Ava-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.43 × 173
