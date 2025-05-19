SignauxSections
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 140%
Ava-Real 6
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 095
Bénéfice trades:
4 777 (78.37%)
Perte trades:
1 318 (21.62%)
Meilleure transaction:
28 384.64 USD
Pire transaction:
-11 240.96 USD
Bénéfice brut:
323 324.46 USD (1 497 688 pips)
Perte brute:
-183 237.56 USD (810 659 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (300.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42 518.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.51%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
5.87
Longs trades:
3 330 (54.63%)
Courts trades:
2 765 (45.37%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
22.98 USD
Bénéfice moyen:
67.68 USD
Perte moyenne:
-139.03 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-12 744.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-23 854.66 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.69%
Prévision annuelle:
8.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
23 854.66 USD (11.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.06% (21 383.92 USD)
Par fonds propres:
70.68% (149 272.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1831
GBPUSD 823
EURJPY 808
EURCHF 674
AUDUSD 617
EURUSD 435
USDCAD 420
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 12K
GBPUSD 4.7K
EURJPY 24K
EURCHF 27K
AUDUSD 13K
EURUSD 53K
USDCAD 478
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 3.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 190K
GBPUSD 58K
EURJPY 179K
EURCHF 78K
AUDUSD 69K
EURUSD 56K
USDCAD 29K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 22K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 384.64 USD
Pire transaction: -11 241 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +300.12 USD
Perte consécutive maximale: -12 744.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
www.happyforex.de
Aucun avis
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
