시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 리뷰
안정성
80
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 996
이익 거래:
5 503 (78.65%)
손실 거래:
1 493 (21.34%)
최고의 거래:
28 384.64 USD
최악의 거래:
-11 240.96 USD
총 수익:
375 567.98 USD (1 675 550 pips)
총 손실:
-197 172.03 USD (882 896 pips)
연속 최대 이익:
41 (300.12 USD)
연속 최대 이익:
42 518.71 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.51%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
7.48
롱(주식매수):
3 733 (53.36%)
숏(주식차입매도):
3 263 (46.64%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
25.50 USD
평균 이익:
68.25 USD
평균 손실:
-132.06 USD
연속 최대 손실:
14 (-12 744.93 USD)
연속 최대 손실:
-23 854.66 USD (4)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23 854.66 USD (11.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.06% (21 383.92 USD)
자본금별:
70.68% (149 272.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 2269
GBPUSD 1006
EURJPY 848
EURCHF 714
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 452
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 16K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 47
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 236K
GBPUSD 71K
EURJPY 189K
EURCHF 81K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28 384.64 USD
최악의 거래: -11 241 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +300.12 USD
연속 최대 손실: -12 744.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Ava-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
www.happyforex.de
리뷰 없음
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Happy EAs Portfolio High Risk
월별 999 USD
178%
0
0
USD
278K
USD
80
100%
6 996
78%
100%
1.90
25.50
USD
71%
1:400
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.