트레이드:
6 996
이익 거래:
5 503 (78.65%)
손실 거래:
1 493 (21.34%)
최고의 거래:
28 384.64 USD
최악의 거래:
-11 240.96 USD
총 수익:
375 567.98 USD (1 675 550 pips)
총 손실:
-197 172.03 USD (882 896 pips)
연속 최대 이익:
41 (300.12 USD)
연속 최대 이익:
42 518.71 USD (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
20.51%
최근 거래:
41 분 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
7.48
롱(주식매수):
3 733 (53.36%)
숏(주식차입매도):
3 263 (46.64%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
25.50 USD
평균 이익:
68.25 USD
평균 손실:
-132.06 USD
연속 최대 손실:
14 (-12 744.93 USD)
연속 최대 손실:
-23 854.66 USD (4)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
23 854.66 USD (11.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.06% (21 383.92 USD)
자본금별:
70.68% (149 272.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2269
|GBPUSD
|1006
|EURJPY
|848
|EURCHF
|714
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|452
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|16K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|47
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|236K
|GBPUSD
|71K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|81K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28 384.64 USD
최악의 거래: -11 241 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +300.12 USD
연속 최대 손실: -12 744.93 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
178%
0
0
USD
USD
278K
USD
USD
80
100%
6 996
78%
100%
1.90
25.50
USD
USD
71%
1:400