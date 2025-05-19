- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 941
利益トレード:
5 462 (78.69%)
損失トレード:
1 479 (21.31%)
ベストトレード:
28 384.64 USD
最悪のトレード:
-11 240.96 USD
総利益:
374 642.24 USD (1 665 375 pips)
総損失:
-196 660.42 USD (877 768 pips)
最大連続の勝ち:
41 (300.12 USD)
最大連続利益:
42 518.71 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
7.46
長いトレード:
3 709 (53.44%)
短いトレード:
3 232 (46.56%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
25.64 USD
平均利益:
68.59 USD
平均損失:
-132.97 USD
最大連続の負け:
14 (-12 744.93 USD)
最大連続損失:
-23 854.66 USD (4)
月間成長:
2.55%
年間予想:
30.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
23 854.66 USD (11.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.06% (21 383.92 USD)
エクイティによる:
70.68% (149 272.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2239
|GBPUSD
|991
|EURJPY
|848
|EURCHF
|709
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|447
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|18
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|233K
|GBPUSD
|70K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|80K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28 384.64 USD
最悪のトレード: -11 241 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +300.12 USD
最大連続損失: -12 744.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.43 × 173
レビューなし
