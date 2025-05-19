シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
レビュー0件
信頼性
79週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 941
利益トレード:
5 462 (78.69%)
損失トレード:
1 479 (21.31%)
ベストトレード:
28 384.64 USD
最悪のトレード:
-11 240.96 USD
総利益:
374 642.24 USD (1 665 375 pips)
総損失:
-196 660.42 USD (877 768 pips)
最大連続の勝ち:
41 (300.12 USD)
最大連続利益:
42 518.71 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
20.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
7.46
長いトレード:
3 709 (53.44%)
短いトレード:
3 232 (46.56%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
25.64 USD
平均利益:
68.59 USD
平均損失:
-132.97 USD
最大連続の負け:
14 (-12 744.93 USD)
最大連続損失:
-23 854.66 USD (4)
月間成長:
2.55%
年間予想:
30.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
23 854.66 USD (11.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.06% (21 383.92 USD)
エクイティによる:
70.68% (149 272.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 2239
GBPUSD 991
EURJPY 848
EURCHF 709
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 447
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 15K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 18
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 233K
GBPUSD 70K
EURJPY 189K
EURCHF 80K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28 384.64 USD
最悪のトレード: -11 241 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +300.12 USD
最大連続損失: -12 744.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Ava-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
www.happyforex.de
レビューなし
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Happy EAs Portfolio High Risk
999 USD/月
178%
0
0
USD
278K
USD
79
100%
6 941
78%
100%
1.90
25.64
USD
71%
1:400
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください