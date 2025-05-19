- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
6 941
Transacciones Rentables:
5 462 (78.69%)
Transacciones Irrentables:
1 479 (21.31%)
Mejor transacción:
28 384.64 USD
Peor transacción:
-11 240.96 USD
Beneficio Bruto:
374 642.24 USD (1 665 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-196 660.42 USD (877 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (300.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42 518.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.51%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
7.46
Transacciones Largas:
3 709 (53.44%)
Transacciones Cortas:
3 232 (46.56%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
25.64 USD
Beneficio medio:
68.59 USD
Pérdidas medias:
-132.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-12 744.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 854.66 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
23 854.66 USD (11.07%)
Reducción relativa:
De balance:
13.06% (21 383.92 USD)
De fondos:
70.68% (149 272.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2239
|GBPUSD
|991
|EURJPY
|848
|EURCHF
|709
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|447
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|18
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|233K
|GBPUSD
|70K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|80K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28 384.64 USD
Peor transacción: -11 241 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +300.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12 744.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.43 × 173
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
178%
0
0
USD
USD
278K
USD
USD
79
100%
6 941
78%
100%
1.90
25.64
USD
USD
71%
1:400