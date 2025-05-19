SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 comentarios
Fiabilidad
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 941
Transacciones Rentables:
5 462 (78.69%)
Transacciones Irrentables:
1 479 (21.31%)
Mejor transacción:
28 384.64 USD
Peor transacción:
-11 240.96 USD
Beneficio Bruto:
374 642.24 USD (1 665 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-196 660.42 USD (877 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (300.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
42 518.71 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.51%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
62
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
7.46
Transacciones Largas:
3 709 (53.44%)
Transacciones Cortas:
3 232 (46.56%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
25.64 USD
Beneficio medio:
68.59 USD
Pérdidas medias:
-132.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-12 744.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23 854.66 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
30.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
23 854.66 USD (11.07%)
Reducción relativa:
De balance:
13.06% (21 383.92 USD)
De fondos:
70.68% (149 272.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 2239
GBPUSD 991
EURJPY 848
EURCHF 709
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 447
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 15K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 18
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 233K
GBPUSD 70K
EURJPY 189K
EURCHF 80K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28 384.64 USD
Peor transacción: -11 241 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +300.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12 744.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Ava-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
www.happyforex.de
No hay comentarios
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Happy EAs Portfolio High Risk
999 USD al mes
178%
0
0
USD
278K
USD
79
100%
6 941
78%
100%
1.90
25.64
USD
71%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.