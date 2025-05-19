- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 936
盈利交易:
5 458 (78.69%)
亏损交易:
1 478 (21.31%)
最好交易:
28 384.64 USD
最差交易:
-11 240.96 USD
毛利:
374 587.89 USD (1 664 776 pips)
毛利亏损:
-196 655.94 USD (877 699 pips)
最大连续赢利:
41 (300.12 USD)
最大连续盈利:
42 518.71 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.51%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
6 天
采收率:
7.46
长期交易:
3 705 (53.42%)
短期交易:
3 231 (46.58%)
利润因子:
1.90
预期回报:
25.65 USD
平均利润:
68.63 USD
平均损失:
-133.06 USD
最大连续失误:
14 (-12 744.93 USD)
最大连续亏损:
-23 854.66 USD (4)
每月增长:
2.72%
年度预测:
33.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23 854.66 USD (11.07%)
相对跌幅:
结余:
13.06% (21 383.92 USD)
净值:
70.68% (149 272.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2234
|GBPUSD
|991
|EURJPY
|848
|EURCHF
|709
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|447
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|18
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|232K
|GBPUSD
|70K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|80K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28 384.64 USD
最差交易: -11 241 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +300.12 USD
最大连续亏损: -12 744.93 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
178%
0
0
USD
USD
278K
USD
USD
79
100%
6 936
78%
100%
1.90
25.65
USD
USD
71%
1:400