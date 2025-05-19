信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
可靠性
79
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 936
盈利交易:
5 458 (78.69%)
亏损交易:
1 478 (21.31%)
最好交易:
28 384.64 USD
最差交易:
-11 240.96 USD
毛利:
374 587.89 USD (1 664 776 pips)
毛利亏损:
-196 655.94 USD (877 699 pips)
最大连续赢利:
41 (300.12 USD)
最大连续盈利:
42 518.71 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.51%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
6 天
采收率:
7.46
长期交易:
3 705 (53.42%)
短期交易:
3 231 (46.58%)
利润因子:
1.90
预期回报:
25.65 USD
平均利润:
68.63 USD
平均损失:
-133.06 USD
最大连续失误:
14 (-12 744.93 USD)
最大连续亏损:
-23 854.66 USD (4)
每月增长:
2.72%
年度预测:
33.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23 854.66 USD (11.07%)
相对跌幅:
结余:
13.06% (21 383.92 USD)
净值:
70.68% (149 272.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 2234
GBPUSD 991
EURJPY 848
EURCHF 709
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 447
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 15K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 18
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 232K
GBPUSD 70K
EURJPY 189K
EURCHF 80K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 384.64 USD
最差交易: -11 241 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +300.12 USD
最大连续亏损: -12 744.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
没有评论
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
