Сигналы / MetaTrader 4 / Happy EAs Portfolio High Risk
Jaroslav Rajcher

Happy EAs Portfolio High Risk

Jaroslav Rajcher
0 отзывов
Надежность
78 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 178%
Ava-Real 6
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 929
Прибыльных трейдов:
5 454 (78.71%)
Убыточных трейдов:
1 475 (21.29%)
Лучший трейд:
28 384.64 USD
Худший трейд:
-11 240.96 USD
Общая прибыль:
374 434.13 USD (1 663 104 pips)
Общий убыток:
-196 603.92 USD (876 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (300.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
42 518.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
7.45
Длинных трейдов:
3 698 (53.37%)
Коротких трейдов:
3 231 (46.63%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
25.66 USD
Средняя прибыль:
68.65 USD
Средний убыток:
-133.29 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-12 744.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 854.66 USD (4)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
40.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23 854.66 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.06% (21 383.92 USD)
По эквити:
70.68% (149 272.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 2227
GBPUSD 991
EURJPY 848
EURCHF 709
AUDUSD 709
EURUSD 485
USDCAD 447
EURGBP 237
USDCHF 160
NZDUSD 116
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 15K
GBPUSD 5.9K
EURJPY 25K
EURCHF 27K
AUDUSD 16K
EURUSD 81K
USDCAD 18
EURGBP 1.7K
USDCHF 583
NZDUSD 4.8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 231K
GBPUSD 70K
EURJPY 189K
EURCHF 80K
AUDUSD 80K
EURUSD 71K
USDCAD 31K
EURGBP 17K
USDCHF 11K
NZDUSD 29K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 384.64 USD
Худший трейд: -11 241 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +300.12 USD
Макс. убыток в серии: -12 744.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.43 × 173
www.happyforex.de
Нет отзывов
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 10:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 10:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 03:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
