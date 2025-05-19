- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6 929
Прибыльных трейдов:
5 454 (78.71%)
Убыточных трейдов:
1 475 (21.29%)
Лучший трейд:
28 384.64 USD
Худший трейд:
-11 240.96 USD
Общая прибыль:
374 434.13 USD (1 663 104 pips)
Общий убыток:
-196 603.92 USD (876 878 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (300.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
42 518.71 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
7.45
Длинных трейдов:
3 698 (53.37%)
Коротких трейдов:
3 231 (46.63%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
25.66 USD
Средняя прибыль:
68.65 USD
Средний убыток:
-133.29 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-12 744.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-23 854.66 USD (4)
Прирост в месяц:
3.27%
Годовой прогноз:
40.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
23 854.66 USD (11.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.06% (21 383.92 USD)
По эквити:
70.68% (149 272.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2227
|GBPUSD
|991
|EURJPY
|848
|EURCHF
|709
|AUDUSD
|709
|EURUSD
|485
|USDCAD
|447
|EURGBP
|237
|USDCHF
|160
|NZDUSD
|116
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|5.9K
|EURJPY
|25K
|EURCHF
|27K
|AUDUSD
|16K
|EURUSD
|81K
|USDCAD
|18
|EURGBP
|1.7K
|USDCHF
|583
|NZDUSD
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|231K
|GBPUSD
|70K
|EURJPY
|189K
|EURCHF
|80K
|AUDUSD
|80K
|EURUSD
|71K
|USDCAD
|31K
|EURGBP
|17K
|USDCHF
|11K
|NZDUSD
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28 384.64 USD
Худший трейд: -11 241 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +300.12 USD
Макс. убыток в серии: -12 744.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Ava-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
