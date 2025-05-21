- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
26 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
54.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 284.85 USD (1 554 849 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 284.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 284.85 USD (26)
Sharpe oranı:
2.48
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
4.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
49.42 USD
Ortalama kâr:
49.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
37.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
40.82% (408.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|300K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 284.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
257%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
19
100%
26
100%
99%
n/a
49.42
USD
USD
41%
1:500