SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 257%
Exness-Real33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
26 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
54.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 284.85 USD (1 554 849 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 284.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 284.85 USD (26)
Sharpe oranı:
2.48
Alım-satım etkinliği:
98.91%
Maks. mevduat yükü:
4.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
49.42 USD
Ortalama kâr:
49.42 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
37.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
40.82% (408.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 300K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 284.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
İnceleme yok
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 18:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 17:51
Share of trading days is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 00:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 13:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Share of trading days is too low
2025.07.16 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 11:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Equitrap EA
Ayda 50 USD
257%
0
0
USD
1.8K
USD
19
100%
26
100%
99%
n/a
49.42
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.