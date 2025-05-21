- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
103 (93.63%)
Убыточных трейдов:
7 (6.36%)
Лучший трейд:
54.07 USD
Худший трейд:
-250.72 USD
Общая прибыль:
4 799.93 USD (9 232 413 pips)
Общий убыток:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (3 887.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 887.43 USD (84)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
15.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
3.44
Длинных трейдов:
110 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.44
Мат. ожидание:
33.80 USD
Средняя прибыль:
46.60 USD
Средний убыток:
-154.50 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 081.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 081.47 USD (7)
Прирост в месяц:
16.58%
Годовой прогноз:
201.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 081.47 USD (24.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.65% (1 081.47 USD)
По эквити:
82.95% (2 767.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|BTCUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.3K
|BTCUSD
|-589
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3M
|BTCUSD
|-5.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.07 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 84
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 887.43 USD
Макс. убыток в серии: -1 081.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|6.79 × 203
|
Exness-Real29
|8.81 × 213
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
744%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
32
100%
110
93%
99%
4.43
33.80
USD
USD
83%
1:500