Сигналы / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 744%
Exness-Real33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
103 (93.63%)
Убыточных трейдов:
7 (6.36%)
Лучший трейд:
54.07 USD
Худший трейд:
-250.72 USD
Общая прибыль:
4 799.93 USD (9 232 413 pips)
Общий убыток:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (3 887.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 887.43 USD (84)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
98.91%
Макс. загрузка депозита:
15.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
3.44
Длинных трейдов:
110 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.44
Мат. ожидание:
33.80 USD
Средняя прибыль:
46.60 USD
Средний убыток:
-154.50 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 081.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 081.47 USD (7)
Прирост в месяц:
16.58%
Годовой прогноз:
201.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 081.47 USD (24.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.65% (1 081.47 USD)
По эквити:
82.95% (2 767.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
BTCUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.3K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.07 USD
Худший трейд: -251 USD
Макс. серия выигрышей: 84
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 887.43 USD
Макс. убыток в серии: -1 081.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Equitrap EA
50 USD в месяц
744%
0
0
USD
3.2K
USD
32
100%
110
93%
99%
4.43
33.80
USD
83%
1:500
Копировать

