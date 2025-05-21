- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
54.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 284.85 USD (1 554 849 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
26 (1 284.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 284.85 USD (26)
Indice di Sharpe:
2.48
Attività di trading:
98.91%
Massimo carico di deposito:
4.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
49.42 USD
Profitto medio:
49.42 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
37.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
40.82% (408.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|300K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 284.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|6.79 × 203
|
Exness-Real29
|8.81 × 213
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
257%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
19
100%
26
100%
99%
n/a
49.42
USD
USD
41%
1:500