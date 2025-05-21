SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 257%
Exness-Real33
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
26 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
54.07 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 284.85 USD (1 554 849 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
26 (1 284.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 284.85 USD (26)
Indice di Sharpe:
2.48
Attività di trading:
98.91%
Massimo carico di deposito:
4.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
49.42 USD
Profitto medio:
49.42 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
37.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
40.82% (408.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 300K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 284.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Non ci sono recensioni
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 18:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 17:51
Share of trading days is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 00:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 13:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Share of trading days is too low
2025.07.16 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 11:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Equitrap EA
50USD al mese
257%
0
0
USD
1.8K
USD
19
100%
26
100%
99%
n/a
49.42
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.