Signaux / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 257%
Exness-Real33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
26 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
54.07 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 284.85 USD (1 554 849 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
26 (1 284.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 284.85 USD (26)
Ratio de Sharpe:
2.48
Activité de trading:
98.91%
Charge de dépôt maximale:
4.53%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
26 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
49.42 USD
Bénéfice moyen:
49.42 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
37.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
40.82% (408.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 300K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.07 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 284.85 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Aucun avis
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 18:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 17:51
Share of trading days is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 00:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 13:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Share of trading days is too low
2025.07.16 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 16:48
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 11:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.18 10:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Equitrap EA
257%
0
0
USD
1.8K
USD
19
100%
26
100%
99%
n/a
49.42
USD
41%
1:500
