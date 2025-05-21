시그널섹션
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 804%
Exness-Real33
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
116
이익 거래:
109 (93.96%)
손실 거래:
7 (6.03%)
최고의 거래:
54.07 USD
최악의 거래:
-250.72 USD
총 수익:
5 099.93 USD (9 532 412 pips)
총 손실:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
연속 최대 이익:
84 (3 887.43 USD)
연속 최대 이익:
3 887.43 USD (84)
샤프 비율:
0.82
거래 활동:
98.91%
최대 입금량:
15.96%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
3.72
롱(주식매수):
116 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
4.72
기대수익:
34.64 USD
평균 이익:
46.79 USD
평균 손실:
-154.50 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 081.47 USD)
연속 최대 손실:
-1 081.47 USD (7)
월별 성장률:
16.80%
연간 예측:
203.87%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 081.47 USD (24.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.65% (1 081.47 USD)
자본금별:
82.95% (2 767.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 92
BTCUSD 24
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.6K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4.6M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +54.07 USD
최악의 거래: -251 USD
연속 최대 이익: 84
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +3 887.43 USD
연속 최대 손실: -1 081.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
리뷰 없음
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 21:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
