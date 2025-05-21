- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
104 (93.69%)
Transacciones Irrentables:
7 (6.31%)
Mejor transacción:
54.07 USD
Peor transacción:
-250.72 USD
Beneficio Bruto:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (3 887.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 887.43 USD (84)
Ratio de Sharpe:
0.82
Actividad comercial:
98.91%
Carga máxima del depósito:
15.96%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
3.48
Transacciones Largas:
111 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.48
Beneficio Esperado:
33.95 USD
Beneficio medio:
46.63 USD
Pérdidas medias:
-154.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 081.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 081.47 USD (7)
Crecimiento al mes:
16.36%
Pronóstico anual:
198.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 081.47 USD (24.65%)
Reducción relativa:
De balance:
24.65% (1 081.47 USD)
De fondos:
82.95% (2 767.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|-589
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.4M
|BTCUSD
|-5.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +54.07 USD
Peor transacción: -251 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 84
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 887.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 081.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|6.79 × 203
|
Exness-Real29
|8.81 × 213
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
754%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
33
100%
111
93%
99%
4.48
33.95
USD
USD
83%
1:500