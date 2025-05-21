SeñalesSecciones
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 754%
Exness-Real33
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
104 (93.69%)
Transacciones Irrentables:
7 (6.31%)
Mejor transacción:
54.07 USD
Peor transacción:
-250.72 USD
Beneficio Bruto:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
84 (3 887.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 887.43 USD (84)
Ratio de Sharpe:
0.82
Actividad comercial:
98.91%
Carga máxima del depósito:
15.96%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
3.48
Transacciones Largas:
111 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.48
Beneficio Esperado:
33.95 USD
Beneficio medio:
46.63 USD
Pérdidas medias:
-154.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 081.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 081.47 USD (7)
Crecimiento al mes:
16.36%
Pronóstico anual:
198.45%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 081.47 USD (24.65%)
Reducción relativa:
De balance:
24.65% (1 081.47 USD)
De fondos:
82.95% (2 767.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.4K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.4M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.07 USD
Peor transacción: -251 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 84
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 887.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 081.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Equitrap EA
754%
0
0
USD
3.2K
USD
33
100%
111
93%
99%
4.48
33.95
USD
83%
1:500
