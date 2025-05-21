- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
104 (93.69%)
Verlusttrades:
7 (6.31%)
Bester Trade:
54.07 USD
Schlechtester Trade:
-250.72 USD
Bruttoprofit:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
Bruttoverlust:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (3 887.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 887.43 USD (84)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
98.91%
Max deposit load:
15.96%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
3.48
Long-Positionen:
111 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.48
Mathematische Gewinnerwartung:
33.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-154.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 081.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 081.47 USD (7)
Wachstum pro Monat :
16.36%
Jahresprognose:
198.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 081.47 USD (24.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.65% (1 081.47 USD)
Kapital:
82.95% (2 767.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|-589
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.4M
|BTCUSD
|-5.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +54.07 USD
Schlechtester Trade: -251 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 84
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 887.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 081.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|6.79 × 203
|
Exness-Real29
|8.81 × 213
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
