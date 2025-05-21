SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 754%
Exness-Real33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
104 (93.69%)
Verlusttrades:
7 (6.31%)
Bester Trade:
54.07 USD
Schlechtester Trade:
-250.72 USD
Bruttoprofit:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
Bruttoverlust:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (3 887.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 887.43 USD (84)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
98.91%
Max deposit load:
15.96%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
3.48
Long-Positionen:
111 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.48
Mathematische Gewinnerwartung:
33.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-154.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 081.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 081.47 USD (7)
Wachstum pro Monat :
16.36%
Jahresprognose:
198.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 081.47 USD (24.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.65% (1 081.47 USD)
Kapital:
82.95% (2 767.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.4M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.07 USD
Schlechtester Trade: -251 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 84
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 887.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 081.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
