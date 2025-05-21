SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 754%
Exness-Real33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
111
Negociações com lucro:
104 (93.69%)
Negociações com perda:
7 (6.31%)
Melhor negociação:
54.07 USD
Pior negociação:
-250.72 USD
Lucro bruto:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
Perda bruta:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (3 887.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 887.43 USD (84)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
15.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
3.48
Negociações longas:
111 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.48
Valor esperado:
33.95 USD
Lucro médio:
46.63 USD
Perda média:
-154.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 081.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 081.47 USD (7)
Crescimento mensal:
16.36%
Previsão anual:
198.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 081.47 USD (24.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.65% (1 081.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.95% (2 767.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.4K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.4M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.07 USD
Pior negociação: -251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 84
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 887.43 USD
Máxima perda consecutiva: -1 081.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
