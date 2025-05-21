- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
111
Negociações com lucro:
104 (93.69%)
Negociações com perda:
7 (6.31%)
Melhor negociação:
54.07 USD
Pior negociação:
-250.72 USD
Lucro bruto:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
Perda bruta:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (3 887.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 887.43 USD (84)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
98.91%
Depósito máximo carregado:
15.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
3.48
Negociações longas:
111 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.48
Valor esperado:
33.95 USD
Lucro médio:
46.63 USD
Perda média:
-154.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 081.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 081.47 USD (7)
Crescimento mensal:
16.36%
Previsão anual:
198.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 081.47 USD (24.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.65% (1 081.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
82.95% (2 767.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|-589
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.4M
|BTCUSD
|-5.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.07 USD
Pior negociação: -251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 84
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 887.43 USD
Máxima perda consecutiva: -1 081.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|6.79 × 203
|
Exness-Real29
|8.81 × 213
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
