A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GMI-Live12 0.00 × 1 Axi-US06-Live 2.94 × 16 Exness-Real16 6.79 × 203 Exness-Real29 8.81 × 213 Exness-Real4 20.80 × 5 Exness-Real 26.55 × 449 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou