信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 754%
Exness-Real33
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
111
盈利交易:
104 (93.69%)
亏损交易:
7 (6.31%)
最好交易:
54.07 USD
最差交易:
-250.72 USD
毛利:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
毛利亏损:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
最大连续赢利:
84 (3 887.43 USD)
最大连续盈利:
3 887.43 USD (84)
夏普比率:
0.82
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
15.96%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 天
采收率:
3.48
长期交易:
111 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.48
预期回报:
33.95 USD
平均利润:
46.63 USD
平均损失:
-154.50 USD
最大连续失误:
7 (-1 081.47 USD)
最大连续亏损:
-1 081.47 USD (7)
每月增长:
16.36%
年度预测:
198.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 081.47 USD (24.65%)
相对跌幅:
结余:
24.65% (1 081.47 USD)
净值:
82.95% (2 767.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.4K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.4M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.07 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 84
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 887.43 USD
最大连续亏损: -1 081.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
查看详细统计，请 登录 或者 注册
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
没有评论
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Equitrap EA
每月50 USD
754%
0
0
USD
3.2K
USD
33
100%
111
93%
99%
4.48
33.95
USD
83%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载