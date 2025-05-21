- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
104 (93.69%)
亏损交易:
7 (6.31%)
最好交易:
54.07 USD
最差交易:
-250.72 USD
毛利:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
毛利亏损:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
最大连续赢利:
84 (3 887.43 USD)
最大连续盈利:
3 887.43 USD (84)
夏普比率:
0.82
交易活动:
98.91%
最大入金加载:
15.96%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 天
采收率:
3.48
长期交易:
111 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.48
预期回报:
33.95 USD
平均利润:
46.63 USD
平均损失:
-154.50 USD
最大连续失误:
7 (-1 081.47 USD)
最大连续亏损:
-1 081.47 USD (7)
每月增长:
16.36%
年度预测:
198.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 081.47 USD (24.65%)
相对跌幅:
结余:
24.65% (1 081.47 USD)
净值:
82.95% (2 767.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|-589
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.4M
|BTCUSD
|-5.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.07 USD
最差交易: -251 USD
最大连续赢利: 84
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 887.43 USD
最大连续亏损: -1 081.47 USD
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
没有评论
