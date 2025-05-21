シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Equitrap EA
Falah Rahma Sari

Equitrap EA

Falah Rahma Sari
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 754%
Exness-Real33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
111
利益トレード:
104 (93.69%)
損失トレード:
7 (6.31%)
ベストトレード:
54.07 USD
最悪のトレード:
-250.72 USD
総利益:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
総損失:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
最大連続の勝ち:
84 (3 887.43 USD)
最大連続利益:
3 887.43 USD (84)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
15.96%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
3.48
長いトレード:
111 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.48
期待されたペイオフ:
33.95 USD
平均利益:
46.63 USD
平均損失:
-154.50 USD
最大連続の負け:
7 (-1 081.47 USD)
最大連続損失:
-1 081.47 USD (7)
月間成長:
16.36%
年間予想:
198.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 081.47 USD (24.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.65% (1 081.47 USD)
エクイティによる:
82.95% (2 767.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 24
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.4K
BTCUSD -589
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.4M
BTCUSD -5.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +54.07 USD
最悪のトレード: -251 USD
最大連続の勝ち: 84
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 887.43 USD
最大連続損失: -1 081.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
6.79 × 203
Exness-Real29
8.81 × 213
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
レビューなし
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 19:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 21:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Equitrap EA
50 USD/月
754%
0
0
USD
3.2K
USD
33
100%
111
93%
99%
4.48
33.95
USD
83%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

