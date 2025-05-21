- 成長
トレード:
111
利益トレード:
104 (93.69%)
損失トレード:
7 (6.31%)
ベストトレード:
54.07 USD
最悪のトレード:
-250.72 USD
総利益:
4 849.93 USD (9 282 413 pips)
総損失:
-1 081.47 USD (10 814 753 pips)
最大連続の勝ち:
84 (3 887.43 USD)
最大連続利益:
3 887.43 USD (84)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
98.91%
最大入金額:
15.96%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
3.48
長いトレード:
111 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.48
期待されたペイオフ:
33.95 USD
平均利益:
46.63 USD
平均損失:
-154.50 USD
最大連続の負け:
7 (-1 081.47 USD)
最大連続損失:
-1 081.47 USD (7)
月間成長:
16.36%
年間予想:
198.45%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 081.47 USD (24.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.65% (1 081.47 USD)
エクイティによる:
82.95% (2 767.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.4K
|BTCUSD
|-589
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.4M
|BTCUSD
|-5.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +54.07 USD
最悪のトレード: -251 USD
最大連続の勝ち: 84
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 887.43 USD
最大連続損失: -1 081.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|6.79 × 203
|
Exness-Real29
|8.81 × 213
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
contact me :
t.me/equilabs
equilabs.ai@gmail.com
レビューなし
