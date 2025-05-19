SinyallerBölümler
Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1350 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
151 (90.96%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (9.04%)
En iyi işlem:
5.55 USD
En kötü işlem:
-15.89 USD
Brüt kâr:
185.38 USD (18 459 pips)
Brüt zarar:
-168.25 USD (16 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (36.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.03 USD (26)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
85.75%
Maks. mevduat yükü:
31.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
77 (46.39%)
Satış işlemleri:
89 (53.61%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-11.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.18 USD (2)
Aylık büyüme:
23.56%
Yıllık tahmin:
285.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.60 USD
Maksimum:
46.25 USD (42.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.96% (46.25 USD)
Varlığa göre:
52.98% (32.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 54
EURUSD 45
NZDUSD 26
AUDUSD 21
XAUUSD 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 5
EURUSD 20
NZDUSD 9
AUDUSD 21
XAUUSD -38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 483
EURUSD 2K
NZDUSD 862
AUDUSD 2.1K
XAUUSD -3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.55 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
13 daha fazla...
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
