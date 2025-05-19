- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
151 (90.96%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (9.04%)
En iyi işlem:
5.55 USD
En kötü işlem:
-15.89 USD
Brüt kâr:
185.38 USD (18 459 pips)
Brüt zarar:
-168.25 USD (16 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (36.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.03 USD (26)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
85.75%
Maks. mevduat yükü:
31.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
77 (46.39%)
Satış işlemleri:
89 (53.61%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
1.23 USD
Ortalama zarar:
-11.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.18 USD (2)
Aylık büyüme:
23.56%
Yıllık tahmin:
285.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.60 USD
Maksimum:
46.25 USD (42.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.96% (46.25 USD)
Varlığa göre:
52.98% (32.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|54
|EURUSD
|45
|NZDUSD
|26
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|20
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|-38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|483
|EURUSD
|2K
|NZDUSD
|862
|AUDUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.55 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1350 USD
14%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
19
100%
166
90%
86%
1.10
0.10
USD
USD
53%
1:500