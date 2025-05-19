- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
151 (90.96%)
Loss Trade:
15 (9.04%)
Best Trade:
5.55 USD
Worst Trade:
-15.89 USD
Profitto lordo:
185.38 USD (18 459 pips)
Perdita lorda:
-168.25 USD (16 820 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (36.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.03 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
85.75%
Massimo carico di deposito:
31.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
77 (46.39%)
Short Trade:
89 (53.61%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-11.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.18 USD (2)
Crescita mensile:
23.56%
Previsione annuale:
285.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.60 USD
Massimale:
46.25 USD (42.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.96% (46.25 USD)
Per equità:
52.98% (32.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|54
|EURUSD
|45
|NZDUSD
|26
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|20
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|21
|XAUUSD
|-38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|483
|EURUSD
|2K
|NZDUSD
|862
|AUDUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.55 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.03 USD
Massima perdita consecutiva: -30.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1350USD al mese
14%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
19
100%
166
90%
86%
1.10
0.10
USD
USD
53%
1:500