Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1350 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
151 (90.96%)
Loss Trade:
15 (9.04%)
Best Trade:
5.55 USD
Worst Trade:
-15.89 USD
Profitto lordo:
185.38 USD (18 459 pips)
Perdita lorda:
-168.25 USD (16 820 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (36.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.03 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
85.75%
Massimo carico di deposito:
31.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
77 (46.39%)
Short Trade:
89 (53.61%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-11.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.18 USD (2)
Crescita mensile:
23.56%
Previsione annuale:
285.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.60 USD
Massimale:
46.25 USD (42.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.96% (46.25 USD)
Per equità:
52.98% (32.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 54
EURUSD 45
NZDUSD 26
AUDUSD 21
XAUUSD 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 5
EURUSD 20
NZDUSD 9
AUDUSD 21
XAUUSD -38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 483
EURUSD 2K
NZDUSD 862
AUDUSD 2.1K
XAUUSD -3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.55 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.03 USD
Massima perdita consecutiva: -30.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
13 più
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
