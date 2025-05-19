- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
269 (91.18%)
損失トレード:
26 (8.81%)
ベストトレード:
8.64 USD
最悪のトレード:
-15.89 USD
総利益:
338.70 USD (33 729 pips)
総損失:
-293.38 USD (29 327 pips)
最大連続の勝ち:
26 (40.53 USD)
最大連続利益:
40.53 USD (26)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
88.31%
最大入金額:
31.04%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.97
長いトレード:
151 (51.19%)
短いトレード:
144 (48.81%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
1.26 USD
平均損失:
-11.28 USD
最大連続の負け:
2 (-30.18 USD)
最大連続損失:
-30.18 USD (2)
月間成長:
22.32%
年間予想:
270.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.60 USD
最大の:
46.93 USD (35.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.96% (46.25 USD)
エクイティによる:
52.98% (32.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.64 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +40.53 USD
最大連続損失: -30.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
21 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1350 USD/月
49%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
35
100%
295
91%
88%
1.15
0.15
USD
USD
53%
1:500