Señales / MetaTrader 4 / Breakzone Minerva
Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1350 USD al mes
incremento desde 2025 49%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
269 (91.18%)
Transacciones Irrentables:
26 (8.81%)
Mejor transacción:
8.64 USD
Peor transacción:
-15.89 USD
Beneficio Bruto:
338.70 USD (33 729 pips)
Pérdidas Brutas:
-293.38 USD (29 327 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (40.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.53 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
88.31%
Carga máxima del depósito:
31.04%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
151 (51.19%)
Transacciones Cortas:
144 (48.81%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
1.26 USD
Pérdidas medias:
-11.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-30.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.32%
Pronóstico anual:
270.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.60 USD
Máxima:
46.93 USD (35.30%)
Reducción relativa:
De balance:
42.96% (46.25 USD)
De fondos:
52.98% (32.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 101
EURUSD 74
XAUUSD 45
NZDUSD 38
AUDUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 16
EURUSD 12
XAUUSD -8
NZDUSD 3
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -831
NZDUSD 279
AUDUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.64 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +40.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
otros 21...
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


No hay comentarios
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Breakzone Minerva
1350 USD al mes
49%
0
0
USD
122
USD
35
100%
295
91%
88%
1.15
0.15
USD
53%
1:500
Copiar

