Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
269 (91.18%)
Transacciones Irrentables:
26 (8.81%)
Mejor transacción:
8.64 USD
Peor transacción:
-15.89 USD
Beneficio Bruto:
338.70 USD (33 729 pips)
Pérdidas Brutas:
-293.38 USD (29 327 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (40.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.53 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
88.31%
Carga máxima del depósito:
31.04%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
151 (51.19%)
Transacciones Cortas:
144 (48.81%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
1.26 USD
Pérdidas medias:
-11.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-30.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
22.32%
Pronóstico anual:
270.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.60 USD
Máxima:
46.93 USD (35.30%)
Reducción relativa:
De balance:
42.96% (46.25 USD)
De fondos:
52.98% (32.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.64 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +40.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
