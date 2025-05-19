СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Breakzone Minerva
Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1350 USD в месяц
прирост с 2025 49%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
269 (91.18%)
Убыточных трейдов:
26 (8.81%)
Лучший трейд:
8.64 USD
Худший трейд:
-15.89 USD
Общая прибыль:
338.70 USD (33 729 pips)
Общий убыток:
-293.38 USD (29 327 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (40.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.53 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
88.31%
Макс. загрузка депозита:
31.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
151 (51.19%)
Коротких трейдов:
144 (48.81%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-11.28 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.18 USD (2)
Прирост в месяц:
22.32%
Годовой прогноз:
270.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.60 USD
Максимальная:
46.93 USD (35.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.96% (46.25 USD)
По эквити:
52.98% (32.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 101
EURUSD 74
XAUUSD 45
NZDUSD 38
AUDUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 16
EURUSD 12
XAUUSD -8
NZDUSD 3
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -831
NZDUSD 279
AUDUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.64 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +40.53 USD
Макс. убыток в серии: -30.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
еще 21...
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


Нет отзывов
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.