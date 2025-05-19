- Прирост
Всего трейдов:
295
Прибыльных трейдов:
269 (91.18%)
Убыточных трейдов:
26 (8.81%)
Лучший трейд:
8.64 USD
Худший трейд:
-15.89 USD
Общая прибыль:
338.70 USD (33 729 pips)
Общий убыток:
-293.38 USD (29 327 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (40.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.53 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
88.31%
Макс. загрузка депозита:
31.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
151 (51.19%)
Коротких трейдов:
144 (48.81%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
1.26 USD
Средний убыток:
-11.28 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.18 USD (2)
Прирост в месяц:
22.32%
Годовой прогноз:
270.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.60 USD
Максимальная:
46.93 USD (35.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.96% (46.25 USD)
По эквити:
52.98% (32.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.64 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +40.53 USD
Макс. убыток в серии: -30.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
