Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 1350 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 49%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
269 (91.18%)
Verlusttrades:
26 (8.81%)
Bester Trade:
8.64 USD
Schlechtester Trade:
-15.89 USD
Bruttoprofit:
338.70 USD (33 729 pips)
Bruttoverlust:
-293.38 USD (29 327 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (40.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.53 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
88.31%
Max deposit load:
31.04%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
151 (51.19%)
Short-Positionen:
144 (48.81%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-30.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.32%
Jahresprognose:
270.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.60 USD
Maximaler:
46.93 USD (35.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.96% (46.25 USD)
Kapital:
52.98% (32.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 101
EURUSD 74
XAUUSD 45
NZDUSD 38
AUDUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 16
EURUSD 12
XAUUSD -8
NZDUSD 3
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -831
NZDUSD 279
AUDUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.64 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


Keine Bewertungen
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
