- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
295
Gewinntrades:
269 (91.18%)
Verlusttrades:
26 (8.81%)
Bester Trade:
8.64 USD
Schlechtester Trade:
-15.89 USD
Bruttoprofit:
338.70 USD (33 729 pips)
Bruttoverlust:
-293.38 USD (29 327 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (40.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.53 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
88.31%
Max deposit load:
31.04%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
151 (51.19%)
Short-Positionen:
144 (48.81%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-30.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
22.32%
Jahresprognose:
270.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.60 USD
Maximaler:
46.93 USD (35.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.96% (46.25 USD)
Kapital:
52.98% (32.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.64 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
