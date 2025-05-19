信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Breakzone Minerva
Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 1350 USD per 
增长自 2025 49%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
295
盈利交易:
269 (91.18%)
亏损交易:
26 (8.81%)
最好交易:
8.64 USD
最差交易:
-15.89 USD
毛利:
338.70 USD (33 729 pips)
毛利亏损:
-293.38 USD (29 327 pips)
最大连续赢利:
26 (40.53 USD)
最大连续盈利:
40.53 USD (26)
夏普比率:
0.05
交易活动:
88.31%
最大入金加载:
31.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.97
长期交易:
151 (51.19%)
短期交易:
144 (48.81%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-11.28 USD
最大连续失误:
2 (-30.18 USD)
最大连续亏损:
-30.18 USD (2)
每月增长:
22.32%
年度预测:
270.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.60 USD
最大值:
46.93 USD (35.30%)
相对跌幅:
结余:
42.96% (46.25 USD)
净值:
52.98% (32.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 101
EURUSD 74
XAUUSD 45
NZDUSD 38
AUDUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 16
EURUSD 12
XAUUSD -8
NZDUSD 3
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -831
NZDUSD 279
AUDUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.64 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +40.53 USD
最大连续亏损: -30.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
21 更多...
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


没有评论
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
