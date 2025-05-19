- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
295
盈利交易:
269 (91.18%)
亏损交易:
26 (8.81%)
最好交易:
8.64 USD
最差交易:
-15.89 USD
毛利:
338.70 USD (33 729 pips)
毛利亏损:
-293.38 USD (29 327 pips)
最大连续赢利:
26 (40.53 USD)
最大连续盈利:
40.53 USD (26)
夏普比率:
0.05
交易活动:
88.31%
最大入金加载:
31.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.97
长期交易:
151 (51.19%)
短期交易:
144 (48.81%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
1.26 USD
平均损失:
-11.28 USD
最大连续失误:
2 (-30.18 USD)
最大连续亏损:
-30.18 USD (2)
每月增长:
22.32%
年度预测:
270.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.60 USD
最大值:
46.93 USD (35.30%)
相对跌幅:
结余:
42.96% (46.25 USD)
净值:
52.98% (32.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.64 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +40.53 USD
最大连续亏损: -30.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1350 USD
49%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
35
100%
295
91%
88%
1.15
0.15
USD
USD
53%
1:500