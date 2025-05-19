A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 CPTMarkets-Live02 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 xChief-DirectFX 0.00 × 9 Coinexx-Live 0.00 × 30 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 LiteFinance-ECN3.com 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 20 ICMarketsSC-Live04 0.02 × 207 ICMarketsSC-Live33 0.28 × 94 VantageInternational-Live 16 0.33 × 21 Axi-US05-Live 0.36 × 78 Coinexx-Demo 0.44 × 223 ICTrading-Live32 0.74 × 38 ECMarkets-Live02 0.82 × 114 Exness-Real33 1.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live12 1.05 × 42 RoboForex-ProCent-3 1.27 × 15 RoboForex-Prime 1.69 × 26 Axi-US02-Live 1.87 × 204 TradeMaxGlobal-Live5 2.22 × 54 21 mais ...