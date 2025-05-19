SinaisSeções
Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1350 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
269 (91.18%)
Negociações com perda:
26 (8.81%)
Melhor negociação:
8.64 USD
Pior negociação:
-15.89 USD
Lucro bruto:
338.70 USD (33 729 pips)
Perda bruta:
-293.38 USD (29 327 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (40.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.53 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
88.31%
Depósito máximo carregado:
31.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
151 (51.19%)
Negociações curtas:
144 (48.81%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
1.26 USD
Perda média:
-11.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-30.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.18 USD (2)
Crescimento mensal:
22.32%
Previsão anual:
270.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.60 USD
Máximo:
46.93 USD (35.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.96% (46.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.98% (32.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 101
EURUSD 74
XAUUSD 45
NZDUSD 38
AUDUSD 37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 16
EURUSD 12
XAUUSD -8
NZDUSD 3
AUDUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.6K
EURUSD 1.1K
XAUUSD -831
NZDUSD 279
AUDUSD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.64 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +40.53 USD
Máxima perda consecutiva: -30.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
xChief-DirectFX
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
TradeMaxGlobal-Live5
2.22 × 54
21 mais ...
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


Sem comentários
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 00:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.67% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
