Negociações:
295
Negociações com lucro:
269 (91.18%)
Negociações com perda:
26 (8.81%)
Melhor negociação:
8.64 USD
Pior negociação:
-15.89 USD
Lucro bruto:
338.70 USD (33 729 pips)
Perda bruta:
-293.38 USD (29 327 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (40.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.53 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
88.31%
Depósito máximo carregado:
31.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.97
Negociações longas:
151 (51.19%)
Negociações curtas:
144 (48.81%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
1.26 USD
Perda média:
-11.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-30.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.18 USD (2)
Crescimento mensal:
22.32%
Previsão anual:
270.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.60 USD
Máximo:
46.93 USD (35.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.96% (46.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.98% (32.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.64 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +40.53 USD
Máxima perda consecutiva: -30.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
Sem comentários
