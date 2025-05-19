SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Breakzone Minerva
Ni Kadek Petikratmini

Breakzone Minerva

Ni Kadek Petikratmini
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1350 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
151 (90.96%)
Perte trades:
15 (9.04%)
Meilleure transaction:
5.55 USD
Pire transaction:
-15.89 USD
Bénéfice brut:
185.38 USD (18 459 pips)
Perte brute:
-168.25 USD (16 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (36.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.03 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
85.75%
Charge de dépôt maximale:
31.04%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
77 (46.39%)
Courts trades:
89 (53.61%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.23 USD
Perte moyenne:
-11.22 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-30.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.18 USD (2)
Croissance mensuelle:
23.56%
Prévision annuelle:
285.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.60 USD
Maximal:
46.25 USD (42.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.96% (46.25 USD)
Par fonds propres:
52.98% (32.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 54
EURUSD 45
NZDUSD 26
AUDUSD 21
XAUUSD 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 5
EURUSD 20
NZDUSD 9
AUDUSD 21
XAUUSD -38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 483
EURUSD 2K
NZDUSD 862
AUDUSD 2.1K
XAUUSD -3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.55 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +36.03 USD
Perte consécutive maximale: -30.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
13 plus...
1% Trader Breakzone Strategy :

✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100


🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)


Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 07:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 18:47
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 00:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 13:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 13:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 12:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 11:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 09:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Copier

