- 자본
- 축소
트레이드:
295
이익 거래:
269 (91.18%)
손실 거래:
26 (8.81%)
최고의 거래:
8.64 USD
최악의 거래:
-15.89 USD
총 수익:
338.70 USD (33 729 pips)
총 손실:
-293.38 USD (29 327 pips)
연속 최대 이익:
26 (40.53 USD)
연속 최대 이익:
40.53 USD (26)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
88.31%
최대 입금량:
31.04%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
151 (51.19%)
숏(주식차입매도):
144 (48.81%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
1.26 USD
평균 손실:
-11.28 USD
연속 최대 손실:
2 (-30.18 USD)
연속 최대 손실:
-30.18 USD (2)
월별 성장률:
22.32%
연간 예측:
270.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.60 USD
최대한의:
46.93 USD (35.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.96% (46.25 USD)
자본금별:
52.98% (32.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|74
|XAUUSD
|45
|NZDUSD
|38
|AUDUSD
|37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|16
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|-8
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-831
|NZDUSD
|279
|AUDUSD
|2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.64 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +40.53 USD
연속 최대 손실: -30.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
Coinexx-Live
|0.00 × 30
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
Exness-Real33
|1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
TradeMaxGlobal-Live5
|2.22 × 54
1% Trader Breakzone Strategy :
✅Pair : XAUUSD, GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD
✅NO Martingale Strategy
✅USING TP & SL
✅SINGLE ENTRY
✅RECOMMENDED BALANCE : MIN $100
🏢ADMIN : +62 812-9777-2229 (Whatsapp Only)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1350 USD
49%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
35
100%
295
91%
88%
1.15
0.15
USD
USD
53%
1:500