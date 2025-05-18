SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SkyLine GTR
Andy Halim

SkyLine GTR

Andy Halim
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
882
Kârla kapanan işlemler:
713 (80.83%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (19.16%)
En iyi işlem:
5 748.42 USD
En kötü işlem:
-1 257.34 USD
Brüt kâr:
53 227.24 USD (84 924 pips)
Brüt zarar:
-21 378.42 USD (94 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (224.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 667.53 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.08
Alış işlemleri:
472 (53.51%)
Satış işlemleri:
410 (46.49%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
36.11 USD
Ortalama kâr:
74.65 USD
Ortalama zarar:
-126.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5 239.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 239.88 USD (7)
Aylık büyüme:
2.47%
Yıllık tahmin:
31.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 239.88 USD (2.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.44% (5 239.88 USD)
Varlığa göre:
9.79% (21 036.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 354
GBPUSD 243
EURUSD 235
EURGBP 38
archived 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 3K
GBPUSD 5.6K
EURUSD 3.2K
EURGBP 376
archived 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -1.5K
GBPUSD -7.9K
EURUSD 488
EURGBP -674
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 748.42 USD
En kötü işlem: -1 257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +224.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 239.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
243 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.12 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:41
2025.09.12 07:41
2025.09.09 16:33
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.91% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:17
2025.09.05 10:17
2025.08.28 12:57
2025.08.25 10:14
2025.08.25 10:14
2025.08.14 11:29
2025.08.13 09:18
2025.08.13 09:18
2025.08.07 00:09
2025.08.04 12:24
2025.08.04 12:24
2025.07.31 18:04
2025.07.30 12:27
2025.07.30 12:27
2025.07.21 02:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SkyLine GTR
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
204K
USD
22
98%
882
80%
100%
2.48
36.11
USD
10%
1:500
Kopyala

