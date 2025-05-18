- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
882
Kârla kapanan işlemler:
713 (80.83%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (19.16%)
En iyi işlem:
5 748.42 USD
En kötü işlem:
-1 257.34 USD
Brüt kâr:
53 227.24 USD (84 924 pips)
Brüt zarar:
-21 378.42 USD (94 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (224.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 667.53 USD (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
98
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.08
Alış işlemleri:
472 (53.51%)
Satış işlemleri:
410 (46.49%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
36.11 USD
Ortalama kâr:
74.65 USD
Ortalama zarar:
-126.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5 239.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 239.88 USD (7)
Aylık büyüme:
2.47%
Yıllık tahmin:
31.02%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 239.88 USD (2.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.44% (5 239.88 USD)
Varlığa göre:
9.79% (21 036.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|354
|GBPUSD
|243
|EURUSD
|235
|EURGBP
|38
|archived
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|3K
|GBPUSD
|5.6K
|EURUSD
|3.2K
|EURGBP
|376
|archived
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-1.5K
|GBPUSD
|-7.9K
|EURUSD
|488
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 748.42 USD
En kötü işlem: -1 257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +224.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 239.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
204K
USD
USD
22
98%
882
80%
100%
2.48
36.11
USD
USD
10%
1:500