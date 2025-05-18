- 자본
- 축소
트레이드:
2 396
이익 거래:
1 957 (81.67%)
손실 거래:
439 (18.32%)
최고의 거래:
11 409.84 USD
최악의 거래:
-2 906.27 USD
총 수익:
185 790.33 USD (247 140 pips)
총 손실:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
연속 최대 이익:
48 (1 627.02 USD)
연속 최대 이익:
19 667.53 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
97.67%
최대 입금량:
9.87%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.64
롱(주식매수):
1 274 (53.17%)
숏(주식차입매도):
1 122 (46.83%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
37.87 USD
평균 이익:
94.94 USD
평균 손실:
-216.51 USD
연속 최대 손실:
8 (-11 955.32 USD)
연속 최대 손실:
-13 675.91 USD (7)
월별 성장률:
5.60%
연간 예측:
67.97%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13 675.91 USD (5.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.40% (13 675.91 USD)
자본금별:
19.07% (39 793.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1091
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|457
|XAUUSD
|158
|EURGBP
|38
|archived
|15
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|24K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|3.1K
|EURGBP
|376
|archived
|31K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|-3K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|243
|XAUUSD
|13K
|EURGBP
|-674
|archived
|0
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 409.84 USD
최악의 거래: -2 906 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 627.02 USD
연속 최대 손실: -11 955.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
FXCC-Live
|0.00 × 2
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
Klimex-Live
|0.00 × 5
LQD1-Live01
|0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
Exness-Real28
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
OctaFX-Real
|0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
JustForex-Live
|0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
Ava-Real 3
|0.00 × 2
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
Alpari-Trade
|0.00 × 1
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
