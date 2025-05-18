시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ALPHA HERO
Andy Halim

ALPHA HERO

Andy Halim
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 396
이익 거래:
1 957 (81.67%)
손실 거래:
439 (18.32%)
최고의 거래:
11 409.84 USD
최악의 거래:
-2 906.27 USD
총 수익:
185 790.33 USD (247 140 pips)
총 손실:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
연속 최대 이익:
48 (1 627.02 USD)
연속 최대 이익:
19 667.53 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
97.67%
최대 입금량:
9.87%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.64
롱(주식매수):
1 274 (53.17%)
숏(주식차입매도):
1 122 (46.83%)
수익 요인:
1.95
기대수익:
37.87 USD
평균 이익:
94.94 USD
평균 손실:
-216.51 USD
연속 최대 손실:
8 (-11 955.32 USD)
연속 최대 손실:
-13 675.91 USD (7)
월별 성장률:
5.60%
연간 예측:
67.97%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
13 675.91 USD (5.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.40% (13 675.91 USD)
자본금별:
19.07% (39 793.06 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD 1091
GBPUSD 637
EURUSD 457
XAUUSD 158
EURGBP 38
archived 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD 24K
GBPUSD 22K
EURUSD 10K
XAUUSD 3.1K
EURGBP 376
archived 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD -3K
GBPUSD -14K
EURUSD 243
XAUUSD 13K
EURGBP -674
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11 409.84 USD
최악의 거래: -2 906 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 627.02 USD
연속 최대 손실: -11 955.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
259 더...
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ALPHA HERO
월별 30 USD
51%
0
0
USD
150K
USD
37
99%
2 396
81%
98%
1.95
37.87
USD
19%
1:500
