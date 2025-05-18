- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
882
Profit Trade:
713 (80.83%)
Loss Trade:
169 (19.16%)
Best Trade:
5 748.42 USD
Worst Trade:
-1 257.34 USD
Profitto lordo:
53 227.24 USD (84 924 pips)
Perdita lorda:
-21 378.42 USD (94 556 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (224.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 667.53 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
472 (53.51%)
Short Trade:
410 (46.49%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
36.11 USD
Profitto medio:
74.65 USD
Perdita media:
-126.50 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-5 239.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 239.88 USD (7)
Crescita mensile:
2.53%
Previsione annuale:
31.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 239.88 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.44% (5 239.88 USD)
Per equità:
9.79% (21 036.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|354
|GBPUSD
|243
|EURUSD
|235
|EURGBP
|38
|archived
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|3K
|GBPUSD
|5.6K
|EURUSD
|3.2K
|EURGBP
|376
|archived
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-1.5K
|GBPUSD
|-7.9K
|EURUSD
|488
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 748.42 USD
Worst Trade: -1 257 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +224.58 USD
Massima perdita consecutiva: -5 239.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
