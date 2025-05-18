SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SkyLine GTR
Andy Halim

SkyLine GTR

Andy Halim
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
FBS-Real-6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
882
Profit Trade:
713 (80.83%)
Loss Trade:
169 (19.16%)
Best Trade:
5 748.42 USD
Worst Trade:
-1 257.34 USD
Profitto lordo:
53 227.24 USD (84 924 pips)
Perdita lorda:
-21 378.42 USD (94 556 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (224.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 667.53 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
472 (53.51%)
Short Trade:
410 (46.49%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
36.11 USD
Profitto medio:
74.65 USD
Perdita media:
-126.50 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-5 239.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 239.88 USD (7)
Crescita mensile:
2.53%
Previsione annuale:
31.02%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 239.88 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.44% (5 239.88 USD)
Per equità:
9.79% (21 036.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 354
GBPUSD 243
EURUSD 235
EURGBP 38
archived 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 3K
GBPUSD 5.6K
EURUSD 3.2K
EURGBP 376
archived 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -1.5K
GBPUSD -7.9K
EURUSD 488
EURGBP -674
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 748.42 USD
Worst Trade: -1 257 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +224.58 USD
Massima perdita consecutiva: -5 239.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
243 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.12 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.91% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 00:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.07.31 18:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.21 02:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SkyLine GTR
30USD al mese
17%
0
0
USD
204K
USD
22
98%
882
80%
100%
2.48
36.11
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.