- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 396
利益トレード:
1 957 (81.67%)
損失トレード:
439 (18.32%)
ベストトレード:
11 409.84 USD
最悪のトレード:
-2 906.27 USD
総利益:
185 790.33 USD (247 140 pips)
総損失:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
最大連続の勝ち:
48 (1 627.02 USD)
最大連続利益:
19 667.53 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.67%
最大入金額:
9.87%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
89
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.64
長いトレード:
1 274 (53.17%)
短いトレード:
1 122 (46.83%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
37.87 USD
平均利益:
94.94 USD
平均損失:
-216.51 USD
最大連続の負け:
8 (-11 955.32 USD)
最大連続損失:
-13 675.91 USD (7)
月間成長:
5.60%
年間予想:
67.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13 675.91 USD (5.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.40% (13 675.91 USD)
エクイティによる:
19.07% (39 793.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1091
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|457
|XAUUSD
|158
|EURGBP
|38
|archived
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|24K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|3.1K
|EURGBP
|376
|archived
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|-3K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|243
|XAUUSD
|13K
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11 409.84 USD
最悪のトレード: -2 906 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 627.02 USD
最大連続損失: -11 955.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
