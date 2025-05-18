シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ALPHA HERO
Andy Halim

ALPHA HERO

Andy Halim
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 396
利益トレード:
1 957 (81.67%)
損失トレード:
439 (18.32%)
ベストトレード:
11 409.84 USD
最悪のトレード:
-2 906.27 USD
総利益:
185 790.33 USD (247 140 pips)
総損失:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
最大連続の勝ち:
48 (1 627.02 USD)
最大連続利益:
19 667.53 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
97.67%
最大入金額:
9.87%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
89
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.64
長いトレード:
1 274 (53.17%)
短いトレード:
1 122 (46.83%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
37.87 USD
平均利益:
94.94 USD
平均損失:
-216.51 USD
最大連続の負け:
8 (-11 955.32 USD)
最大連続損失:
-13 675.91 USD (7)
月間成長:
5.60%
年間予想:
67.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
13 675.91 USD (5.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.40% (13 675.91 USD)
エクイティによる:
19.07% (39 793.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 1091
GBPUSD 637
EURUSD 457
XAUUSD 158
EURGBP 38
archived 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 24K
GBPUSD 22K
EURUSD 10K
XAUUSD 3.1K
EURGBP 376
archived 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD -3K
GBPUSD -14K
EURUSD 243
XAUUSD 13K
EURGBP -674
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11 409.84 USD
最悪のトレード: -2 906 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 627.02 USD
最大連続損失: -11 955.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Axi-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
259 より多く...
レビューなし
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 76958% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.05 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.20 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.11 22:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください