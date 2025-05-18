- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 396
Прибыльных трейдов:
1 957 (81.67%)
Убыточных трейдов:
439 (18.32%)
Лучший трейд:
11 409.84 USD
Худший трейд:
-2 906.27 USD
Общая прибыль:
185 790.33 USD (247 140 pips)
Общий убыток:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (1 627.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 667.53 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.67%
Макс. загрузка депозита:
9.87%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.64
Длинных трейдов:
1 274 (53.17%)
Коротких трейдов:
1 122 (46.83%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
37.87 USD
Средняя прибыль:
94.94 USD
Средний убыток:
-216.51 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-11 955.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 675.91 USD (7)
Прирост в месяц:
5.60%
Годовой прогноз:
67.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13 675.91 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.40% (13 675.91 USD)
По эквити:
19.07% (39 793.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1091
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|457
|XAUUSD
|158
|EURGBP
|38
|archived
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|24K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|3.1K
|EURGBP
|376
|archived
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|-3K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|243
|XAUUSD
|13K
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11 409.84 USD
Худший трейд: -2 906 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 627.02 USD
Макс. убыток в серии: -11 955.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
