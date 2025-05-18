СигналыРазделы
Andy Halim

ALPHA HERO

Andy Halim
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 396
Прибыльных трейдов:
1 957 (81.67%)
Убыточных трейдов:
439 (18.32%)
Лучший трейд:
11 409.84 USD
Худший трейд:
-2 906.27 USD
Общая прибыль:
185 790.33 USD (247 140 pips)
Общий убыток:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (1 627.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
19 667.53 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
97.67%
Макс. загрузка депозита:
9.87%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
93
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.64
Длинных трейдов:
1 274 (53.17%)
Коротких трейдов:
1 122 (46.83%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
37.87 USD
Средняя прибыль:
94.94 USD
Средний убыток:
-216.51 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-11 955.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 675.91 USD (7)
Прирост в месяц:
5.60%
Годовой прогноз:
67.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
13 675.91 USD (5.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.40% (13 675.91 USD)
По эквити:
19.07% (39 793.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 1091
GBPUSD 637
EURUSD 457
XAUUSD 158
EURGBP 38
archived 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 24K
GBPUSD 22K
EURUSD 10K
XAUUSD 3.1K
EURGBP 376
archived 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD -3K
GBPUSD -14K
EURUSD 243
XAUUSD 13K
EURGBP -674
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 409.84 USD
Худший трейд: -2 906 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 627.02 USD
Макс. убыток в серии: -11 955.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 76958% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.05 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.20 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.11 22:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALPHA HERO
30 USD в месяц
51%
0
0
USD
200K
USD
37
99%
2 396
81%
98%
1.95
37.87
USD
19%
1:500
Копировать

