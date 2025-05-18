SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ALPHA HERO
Andy Halim

ALPHA HERO

Andy Halim
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 396
Transacciones Rentables:
1 957 (81.67%)
Transacciones Irrentables:
439 (18.32%)
Mejor transacción:
11 409.84 USD
Peor transacción:
-2 906.27 USD
Beneficio Bruto:
185 790.33 USD (247 140 pips)
Pérdidas Brutas:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
48 (1 627.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19 667.53 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
97.67%
Carga máxima del depósito:
9.87%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
102
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.64
Transacciones Largas:
1 274 (53.17%)
Transacciones Cortas:
1 122 (46.83%)
Factor de Beneficio:
1.95
Beneficio Esperado:
37.87 USD
Beneficio medio:
94.94 USD
Pérdidas medias:
-216.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-11 955.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 675.91 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.60%
Pronóstico anual:
67.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
13 675.91 USD (5.66%)
Reducción relativa:
De balance:
6.40% (13 675.91 USD)
De fondos:
19.07% (39 793.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 1091
GBPUSD 637
EURUSD 457
XAUUSD 158
EURGBP 38
archived 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 24K
GBPUSD 22K
EURUSD 10K
XAUUSD 3.1K
EURGBP 376
archived 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD -3K
GBPUSD -14K
EURUSD 243
XAUUSD 13K
EURGBP -674
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11 409.84 USD
Peor transacción: -2 906 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 627.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11 955.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
otros 259...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 76958% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.05 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.20 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.11 22:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ALPHA HERO
30 USD al mes
51%
0
0
USD
200K
USD
37
99%
2 396
81%
98%
1.95
37.87
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.