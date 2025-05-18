SinaisSeções
Andy Halim

ALPHA HERO

Andy Halim
0 comentários
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 396
Negociações com lucro:
1 957 (81.67%)
Negociações com perda:
439 (18.32%)
Melhor negociação:
11 409.84 USD
Pior negociação:
-2 906.27 USD
Lucro bruto:
185 790.33 USD (247 140 pips)
Perda bruta:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (1 627.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 667.53 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.67%
Depósito máximo carregado:
9.87%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.64
Negociações longas:
1 274 (53.17%)
Negociações curtas:
1 122 (46.83%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
37.87 USD
Lucro médio:
94.94 USD
Perda média:
-216.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-11 955.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 675.91 USD (7)
Crescimento mensal:
5.60%
Previsão anual:
67.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13 675.91 USD (5.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.40% (13 675.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.07% (39 793.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 1091
GBPUSD 637
EURUSD 457
XAUUSD 158
EURGBP 38
archived 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 24K
GBPUSD 22K
EURUSD 10K
XAUUSD 3.1K
EURGBP 376
archived 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD -3K
GBPUSD -14K
EURUSD 243
XAUUSD 13K
EURGBP -674
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 409.84 USD
Pior negociação: -2 906 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 627.02 USD
Máxima perda consecutiva: -11 955.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
259 mais ...
Sem comentários
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 76958% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.05 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.20 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.11 22:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
