Negociações:
2 396
Negociações com lucro:
1 957 (81.67%)
Negociações com perda:
439 (18.32%)
Melhor negociação:
11 409.84 USD
Pior negociação:
-2 906.27 USD
Lucro bruto:
185 790.33 USD (247 140 pips)
Perda bruta:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (1 627.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 667.53 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
97.67%
Depósito máximo carregado:
9.87%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.64
Negociações longas:
1 274 (53.17%)
Negociações curtas:
1 122 (46.83%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
37.87 USD
Lucro médio:
94.94 USD
Perda média:
-216.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-11 955.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 675.91 USD (7)
Crescimento mensal:
5.60%
Previsão anual:
67.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
13 675.91 USD (5.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.40% (13 675.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.07% (39 793.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1091
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|457
|XAUUSD
|158
|EURGBP
|38
|archived
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|24K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|3.1K
|EURGBP
|376
|archived
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|-3K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|243
|XAUUSD
|13K
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11 409.84 USD
Pior negociação: -2 906 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 627.02 USD
Máxima perda consecutiva: -11 955.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
