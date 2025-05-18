- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
875
Bénéfice trades:
709 (81.02%)
Perte trades:
166 (18.97%)
Meilleure transaction:
5 748.42 USD
Pire transaction:
-1 257.34 USD
Bénéfice brut:
52 287.28 USD (84 022 pips)
Perte brute:
-20 592.29 USD (91 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (224.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 667.53 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.97%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.05
Longs trades:
465 (53.14%)
Courts trades:
410 (46.86%)
Facteur de profit:
2.54
Rendement attendu:
36.22 USD
Bénéfice moyen:
73.75 USD
Perte moyenne:
-124.05 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-5 239.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 239.88 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.49%
Prévision annuelle:
30.45%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 239.88 USD (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.44% (5 239.88 USD)
Par fonds propres:
9.79% (21 036.68 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|353
|GBPUSD
|237
|EURUSD
|235
|EURGBP
|38
|archived
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|3K
|GBPUSD
|5.4K
|EURUSD
|3.2K
|EURGBP
|376
|archived
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|-1.6K
|GBPUSD
|-6.1K
|EURUSD
|488
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 748.42 USD
Pire transaction: -1 257 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +224.58 USD
Perte consécutive maximale: -5 239.88 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
