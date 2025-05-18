SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SkyLine GTR
Andy Halim

SkyLine GTR

Andy Halim
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
875
Bénéfice trades:
709 (81.02%)
Perte trades:
166 (18.97%)
Meilleure transaction:
5 748.42 USD
Pire transaction:
-1 257.34 USD
Bénéfice brut:
52 287.28 USD (84 022 pips)
Perte brute:
-20 592.29 USD (91 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (224.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 667.53 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.97%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.05
Longs trades:
465 (53.14%)
Courts trades:
410 (46.86%)
Facteur de profit:
2.54
Rendement attendu:
36.22 USD
Bénéfice moyen:
73.75 USD
Perte moyenne:
-124.05 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-5 239.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 239.88 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.49%
Prévision annuelle:
30.45%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
5 239.88 USD (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.44% (5 239.88 USD)
Par fonds propres:
9.79% (21 036.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 353
GBPUSD 237
EURUSD 235
EURGBP 38
archived 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 3K
GBPUSD 5.4K
EURUSD 3.2K
EURGBP 376
archived 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -1.6K
GBPUSD -6.1K
EURUSD 488
EURGBP -674
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 748.42 USD
Pire transaction: -1 257 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +224.58 USD
Perte consécutive maximale: -5 239.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
243 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SkyLine GTR
30 USD par mois
16%
0
0
USD
204K
USD
22
98%
875
81%
100%
2.53
36.22
USD
10%
1:500
