交易:
2 396
盈利交易:
1 957 (81.67%)
亏损交易:
439 (18.32%)
最好交易:
11 409.84 USD
最差交易:
-2 906.27 USD
毛利:
185 790.33 USD (247 140 pips)
毛利亏损:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
最大连续赢利:
48 (1 627.02 USD)
最大连续盈利:
19 667.53 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
97.67%
最大入金加载:
9.87%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
88
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.64
长期交易:
1 274 (53.17%)
短期交易:
1 122 (46.83%)
利润因子:
1.95
预期回报:
37.87 USD
平均利润:
94.94 USD
平均损失:
-216.51 USD
最大连续失误:
8 (-11 955.32 USD)
最大连续亏损:
-13 675.91 USD (7)
每月增长:
5.60%
年度预测:
67.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13 675.91 USD (5.66%)
相对跌幅:
结余:
6.40% (13 675.91 USD)
净值:
19.07% (39 793.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1091
|GBPUSD
|637
|EURUSD
|457
|XAUUSD
|158
|EURGBP
|38
|archived
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|24K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|10K
|XAUUSD
|3.1K
|EURGBP
|376
|archived
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|-3K
|GBPUSD
|-14K
|EURUSD
|243
|XAUUSD
|13K
|EURGBP
|-674
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11 409.84 USD
最差交易: -2 906 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 627.02 USD
最大连续亏损: -11 955.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
没有评论
