Andy Halim

ALPHA HERO

Andy Halim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 51%
FBS-Real-6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 396
Gewinntrades:
1 957 (81.67%)
Verlusttrades:
439 (18.32%)
Bester Trade:
11 409.84 USD
Schlechtester Trade:
-2 906.27 USD
Bruttoprofit:
185 790.33 USD (247 140 pips)
Bruttoverlust:
-95 046.05 USD (251 453 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (1 627.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 667.53 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
97.67%
Max deposit load:
9.87%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.64
Long-Positionen:
1 274 (53.17%)
Short-Positionen:
1 122 (46.83%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
37.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
94.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-216.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-11 955.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 675.91 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.60%
Jahresprognose:
67.97%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
13 675.91 USD (5.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.40% (13 675.91 USD)
Kapital:
19.07% (39 793.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 1091
GBPUSD 637
EURUSD 457
XAUUSD 158
EURGBP 38
archived 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 24K
GBPUSD 22K
EURUSD 10K
XAUUSD 3.1K
EURGBP 376
archived 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD -3K
GBPUSD -14K
EURUSD 243
XAUUSD 13K
EURGBP -674
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 409.84 USD
Schlechtester Trade: -2 906 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 627.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 955.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
noch 259 ...
Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
High current drawdown in 76958% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 11:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.05 14:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.20 20:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.11 22:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
