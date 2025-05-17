SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / COPY 22 XP AP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 267
Kârla kapanan işlemler:
1 222 (53.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 045 (46.10%)
En iyi işlem:
1 580.00 BRL
En kötü işlem:
-1 344.00 BRL
Brüt kâr:
142 658.00 BRL (309 662 pips)
Brüt zarar:
-133 994.00 BRL (292 377 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (817.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
4 004.00 BRL (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
24.11%
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
1 190 (52.49%)
Satış işlemleri:
1 077 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
3.82 BRL
Ortalama kâr:
116.74 BRL
Ortalama zarar:
-128.22 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 132.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 144.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
5.69%
Yıllık tahmin:
69.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 661.00 BRL
Maksimum:
12 427.00 BRL (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.74% (12 347.00 BRL)
Varlığa göre:
0.72% (1 892.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 924
WINM25 717
WINV25 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 -2.1K
WINM25 532
WINV25 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 -20K
WINM25 12K
WINV25 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 580.00 BRL
En kötü işlem: -1 344 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +817.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 132.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
İnceleme yok
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
