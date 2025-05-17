- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 267
Kârla kapanan işlemler:
1 222 (53.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 045 (46.10%)
En iyi işlem:
1 580.00 BRL
En kötü işlem:
-1 344.00 BRL
Brüt kâr:
142 658.00 BRL (309 662 pips)
Brüt zarar:
-133 994.00 BRL (292 377 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (817.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
4 004.00 BRL (15)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
24.11%
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
136
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
1 190 (52.49%)
Satış işlemleri:
1 077 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
3.82 BRL
Ortalama kâr:
116.74 BRL
Ortalama zarar:
-128.22 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 132.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-3 144.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
5.69%
Yıllık tahmin:
69.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 661.00 BRL
Maksimum:
12 427.00 BRL (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.74% (12 347.00 BRL)
Varlığa göre:
0.72% (1 892.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|924
|WINM25
|717
|WINV25
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|-2.1K
|WINM25
|532
|WINV25
|5.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|-20K
|WINM25
|12K
|WINV25
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 580.00 BRL
En kötü işlem: -1 344 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +817.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 132.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
3%
0
0
USD
USD
267K
BRL
BRL
20
99%
2 267
53%
24%
1.06
3.82
BRL
BRL
5%
1:1