- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 267
Profit Trade:
1 222 (53.90%)
Loss Trade:
1 045 (46.10%)
Best Trade:
1 580.00 BRL
Worst Trade:
-1 344.00 BRL
Profitto lordo:
142 658.00 BRL (309 662 pips)
Perdita lorda:
-133 994.00 BRL (292 377 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (817.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
4 004.00 BRL (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
24.11%
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
1 190 (52.49%)
Short Trade:
1 077 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
3.82 BRL
Profitto medio:
116.74 BRL
Perdita media:
-128.22 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-2 132.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-3 144.00 BRL (9)
Crescita mensile:
5.69%
Previsione annuale:
69.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 661.00 BRL
Massimale:
12 427.00 BRL (4.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.74% (12 347.00 BRL)
Per equità:
0.72% (1 892.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25
|924
|WINM25
|717
|WINV25
|626
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25
|-2.1K
|WINM25
|532
|WINV25
|5.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25
|-20K
|WINM25
|12K
|WINV25
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 580.00 BRL
Worst Trade: -1 344 BRL
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +817.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 132.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
3%
0
0
USD
USD
267K
BRL
BRL
20
99%
2 267
53%
24%
1.06
3.82
BRL
BRL
5%
1:1