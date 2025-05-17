SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / COPY 22 XP AP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XPMT5-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 267
Profit Trade:
1 222 (53.90%)
Loss Trade:
1 045 (46.10%)
Best Trade:
1 580.00 BRL
Worst Trade:
-1 344.00 BRL
Profitto lordo:
142 658.00 BRL (309 662 pips)
Perdita lorda:
-133 994.00 BRL (292 377 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (817.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
4 004.00 BRL (15)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
24.11%
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
136
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
1 190 (52.49%)
Short Trade:
1 077 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
3.82 BRL
Profitto medio:
116.74 BRL
Perdita media:
-128.22 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-2 132.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-3 144.00 BRL (9)
Crescita mensile:
5.69%
Previsione annuale:
69.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 661.00 BRL
Massimale:
12 427.00 BRL (4.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.74% (12 347.00 BRL)
Per equità:
0.72% (1 892.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25 924
WINM25 717
WINV25 626
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25 -2.1K
WINM25 532
WINV25 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25 -20K
WINM25 12K
WINV25 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 580.00 BRL
Worst Trade: -1 344 BRL
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +817.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 132.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
COPY 22 XP AP
100USD al mese
3%
0
0
USD
267K
BRL
20
99%
2 267
53%
24%
1.06
3.82
BRL
5%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.