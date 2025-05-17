- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 970
利益トレード:
2 163 (54.48%)
損失トレード:
1 807 (45.52%)
ベストトレード:
1 700.00 BRL
最悪のトレード:
-1 344.00 BRL
総利益:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
総損失:
-296 953.00 BRL (510 283 pips)
最大連続の勝ち:
28 (2 280.00 BRL)
最大連続利益:
4 420.00 BRL (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
25.20%
最大入金額:
1.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
2 007 (50.55%)
短いトレード:
1 963 (49.45%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
7.62 BRL
平均利益:
151.28 BRL
平均損失:
-164.33 BRL
最大連続の負け:
12 (-4 959.00 BRL)
最大連続損失:
-4 959.00 BRL (12)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 661.00 BRL
最大の:
12 427.00 BRL (4.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.74% (12 347.00 BRL)
エクイティによる:
0.81% (2 285.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-10K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 700.00 BRL
最悪のトレード: -1 344 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +2 280.00 BRL
最大連続損失: -4 959.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
レビューなし
