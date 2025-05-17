シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / COPY 22 XP AP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 970
利益トレード:
2 163 (54.48%)
損失トレード:
1 807 (45.52%)
ベストトレード:
1 700.00 BRL
最悪のトレード:
-1 344.00 BRL
総利益:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
総損失:
-296 953.00 BRL (510 283 pips)
最大連続の勝ち:
28 (2 280.00 BRL)
最大連続利益:
4 420.00 BRL (9)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
25.20%
最大入金額:
1.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
2 007 (50.55%)
短いトレード:
1 963 (49.45%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
7.62 BRL
平均利益:
151.28 BRL
平均損失:
-164.33 BRL
最大連続の負け:
12 (-4 959.00 BRL)
最大連続損失:
-4 959.00 BRL (12)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 661.00 BRL
最大の:
12 427.00 BRL (4.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.74% (12 347.00 BRL)
エクイティによる:
0.81% (2 285.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINZ25 1257
WINQ25 924
WINV25 919
WINM25 717
WING26 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINZ25 11K
WINQ25 -2.1K
WINV25 5.2K
WINM25 532
WING26 -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINZ25 31K
WINQ25 -20K
WINV25 27K
WINM25 12K
WING26 -10K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 700.00 BRL
最悪のトレード: -1 344 BRL
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +2 280.00 BRL
最大連続損失: -4 959.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
レビューなし
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
COPY 22 XP AP
100 USD/月
12%
0
0
USD
288K
BRL
33
99%
3 970
54%
25%
1.10
7.62
BRL
5%
1:1
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください