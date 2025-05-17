- Croissance
Trades:
2 228
Bénéfice trades:
1 196 (53.68%)
Perte trades:
1 032 (46.32%)
Meilleure transaction:
1 580.00 BRL
Pire transaction:
-1 344.00 BRL
Bénéfice brut:
140 570.00 BRL (306 047 pips)
Perte brute:
-132 246.00 BRL (289 342 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (817.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
4 004.00 BRL (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
24.11%
Charge de dépôt maximale:
1.13%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
1 169 (52.47%)
Courts trades:
1 059 (47.53%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
3.74 BRL
Bénéfice moyen:
117.53 BRL
Perte moyenne:
-128.15 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 132.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 144.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
5.50%
Prévision annuelle:
66.75%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 661.00 BRL
Maximal:
12 427.00 BRL (4.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.74% (12 347.00 BRL)
Par fonds propres:
0.72% (1 892.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINQ25
|924
|WINM25
|717
|WINV25
|587
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINQ25
|-2.1K
|WINM25
|532
|WINV25
|5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINQ25
|-20K
|WINM25
|12K
|WINV25
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
