Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 228
Bénéfice trades:
1 196 (53.68%)
Perte trades:
1 032 (46.32%)
Meilleure transaction:
1 580.00 BRL
Pire transaction:
-1 344.00 BRL
Bénéfice brut:
140 570.00 BRL (306 047 pips)
Perte brute:
-132 246.00 BRL (289 342 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (817.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
4 004.00 BRL (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
24.11%
Charge de dépôt maximale:
1.13%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
1 169 (52.47%)
Courts trades:
1 059 (47.53%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
3.74 BRL
Bénéfice moyen:
117.53 BRL
Perte moyenne:
-128.15 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 132.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-3 144.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
5.50%
Prévision annuelle:
66.75%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 661.00 BRL
Maximal:
12 427.00 BRL (4.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.74% (12 347.00 BRL)
Par fonds propres:
0.72% (1 892.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 924
WINM25 717
WINV25 587
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 -2.1K
WINM25 532
WINV25 5.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 -20K
WINM25 12K
WINV25 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 580.00 BRL
Pire transaction: -1 344 BRL
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +817.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 132.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Aucun avis
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.