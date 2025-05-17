- Crescimento
Negociações:
3 970
Negociações com lucro:
2 163 (54.48%)
Negociações com perda:
1 807 (45.52%)
Melhor negociação:
1 700.00 BRL
Pior negociação:
-1 344.00 BRL
Lucro bruto:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
Perda bruta:
-296 953.00 BRL (510 283 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (2 280.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
4 420.00 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
25.20%
Depósito máximo carregado:
1.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
2 007 (50.55%)
Negociações curtas:
1 963 (49.45%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
7.62 BRL
Lucro médio:
151.28 BRL
Perda média:
-164.33 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-4 959.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-4 959.00 BRL (12)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 661.00 BRL
Máximo:
12 427.00 BRL (4.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.74% (12 347.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (2 285.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-10K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 700.00 BRL
Pior negociação: -1 344 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +2 280.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -4 959.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
288K
BRL
BRL
33
99%
3 970
54%
25%
1.10
7.62
BRL
BRL
5%
1:1