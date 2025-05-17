SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / COPY 22 XP AP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 970
Negociações com lucro:
2 163 (54.48%)
Negociações com perda:
1 807 (45.52%)
Melhor negociação:
1 700.00 BRL
Pior negociação:
-1 344.00 BRL
Lucro bruto:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
Perda bruta:
-296 953.00 BRL (510 283 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (2 280.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
4 420.00 BRL (9)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
25.20%
Depósito máximo carregado:
1.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
2 007 (50.55%)
Negociações curtas:
1 963 (49.45%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
7.62 BRL
Lucro médio:
151.28 BRL
Perda média:
-164.33 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-4 959.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-4 959.00 BRL (12)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 661.00 BRL
Máximo:
12 427.00 BRL (4.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.74% (12 347.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (2 285.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINZ25 1257
WINQ25 924
WINV25 919
WINM25 717
WING26 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINZ25 11K
WINQ25 -2.1K
WINV25 5.2K
WINM25 532
WING26 -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINZ25 31K
WINQ25 -20K
WINV25 27K
WINM25 12K
WING26 -10K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 700.00 BRL
Pior negociação: -1 344 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +2 280.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -4 959.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
COPY 22 XP AP
100 USD por mês
12%
0
0
USD
288K
BRL
33
99%
3 970
54%
25%
1.10
7.62
BRL
5%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.