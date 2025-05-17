- Incremento
Total de Trades:
3 970
Transacciones Rentables:
2 163 (54.48%)
Transacciones Irrentables:
1 807 (45.52%)
Mejor transacción:
1 700.00 BRL
Peor transacción:
-1 344.00 BRL
Beneficio Bruto:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
Pérdidas Brutas:
-296 953.00 BRL (510 283 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (2 280.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
4 420.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
25.20%
Carga máxima del depósito:
1.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.44
Transacciones Largas:
2 007 (50.55%)
Transacciones Cortas:
1 963 (49.45%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
7.62 BRL
Beneficio medio:
151.28 BRL
Pérdidas medias:
-164.33 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-4 959.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 959.00 BRL (12)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 661.00 BRL
Máxima:
12 427.00 BRL (4.77%)
Reducción relativa:
De balance:
4.74% (12 347.00 BRL)
De fondos:
0.81% (2 285.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|153
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-1.7K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 700.00 BRL
Peor transacción: -1 344 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +2 280.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -4 959.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
288K
BRL
BRL
33
99%
3 970
54%
25%
1.10
7.62
BRL
BRL
5%
1:1