Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 12%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 970
Transacciones Rentables:
2 163 (54.48%)
Transacciones Irrentables:
1 807 (45.52%)
Mejor transacción:
1 700.00 BRL
Peor transacción:
-1 344.00 BRL
Beneficio Bruto:
327 220.00 BRL (549 977 pips)
Pérdidas Brutas:
-296 953.00 BRL (510 283 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (2 280.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
4 420.00 BRL (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
25.20%
Carga máxima del depósito:
1.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.44
Transacciones Largas:
2 007 (50.55%)
Transacciones Cortas:
1 963 (49.45%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
7.62 BRL
Beneficio medio:
151.28 BRL
Pérdidas medias:
-164.33 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-4 959.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 959.00 BRL (12)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 661.00 BRL
Máxima:
12 427.00 BRL (4.77%)
Reducción relativa:
De balance:
4.74% (12 347.00 BRL)
De fondos:
0.81% (2 285.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINZ25 1257
WINQ25 924
WINV25 919
WINM25 717
WING26 153
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINZ25 11K
WINQ25 -2.1K
WINV25 5.2K
WINM25 532
WING26 -1.7K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINZ25 31K
WINQ25 -20K
WINV25 27K
WINM25 12K
WING26 -10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 700.00 BRL
Peor transacción: -1 344 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +2 280.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -4 959.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
No hay comentarios
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
