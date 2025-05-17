- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 964
Прибыльных трейдов:
2 159 (54.46%)
Убыточных трейдов:
1 805 (45.53%)
Лучший трейд:
1 700.00 BRL
Худший трейд:
-1 344.00 BRL
Общая прибыль:
326 993.00 BRL (549 703 pips)
Общий убыток:
-296 470.00 BRL (509 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (2 280.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
4 420.00 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
25.20%
Макс. загрузка депозита:
1.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
2 004 (50.55%)
Коротких трейдов:
1 960 (49.45%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
7.70 BRL
Средняя прибыль:
151.46 BRL
Средний убыток:
-164.25 BRL
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 959.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-4 959.00 BRL (12)
Прирост в месяц:
2.82%
Годовой прогноз:
34.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 661.00 BRL
Максимальная:
12 427.00 BRL (4.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.74% (12 347.00 BRL)
По эквити:
0.81% (2 285.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|147
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-9.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 700.00 BRL
Худший трейд: -1 344 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +2 280.00 BRL
Макс. убыток в серии: -4 959.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GenialInvestimentos-PRD
|2.45 × 53
|
XPMT5-PRD
|6.23 × 219
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
288K
BRL
BRL
33
99%
3 964
54%
25%
1.10
7.70
BRL
BRL
5%
1:1