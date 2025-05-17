СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / COPY 22 XP AP
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima

COPY 22 XP AP

Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 12%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 964
Прибыльных трейдов:
2 159 (54.46%)
Убыточных трейдов:
1 805 (45.53%)
Лучший трейд:
1 700.00 BRL
Худший трейд:
-1 344.00 BRL
Общая прибыль:
326 993.00 BRL (549 703 pips)
Общий убыток:
-296 470.00 BRL (509 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (2 280.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
4 420.00 BRL (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
25.20%
Макс. загрузка депозита:
1.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
2 004 (50.55%)
Коротких трейдов:
1 960 (49.45%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
7.70 BRL
Средняя прибыль:
151.46 BRL
Средний убыток:
-164.25 BRL
Макс. серия проигрышей:
12 (-4 959.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-4 959.00 BRL (12)
Прирост в месяц:
2.82%
Годовой прогноз:
34.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 661.00 BRL
Максимальная:
12 427.00 BRL (4.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.74% (12 347.00 BRL)
По эквити:
0.81% (2 285.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINZ25 1257
WINQ25 924
WINV25 919
WINM25 717
WING26 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINZ25 11K
WINQ25 -2.1K
WINV25 5.2K
WINM25 532
WING26 -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINZ25 31K
WINQ25 -20K
WINV25 27K
WINM25 12K
WING26 -9.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 700.00 BRL
Худший трейд: -1 344 BRL
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +2 280.00 BRL
Макс. убыток в серии: -4 959.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
2.45 × 53
XPMT5-PRD
6.23 × 219
Нет отзывов
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 21:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 20:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 19:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 18:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 18:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
