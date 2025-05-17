- 자본
트레이드:
4 032
이익 거래:
2 202 (54.61%)
손실 거래:
1 830 (45.39%)
최고의 거래:
1 700.00 BRL
최악의 거래:
-1 890.00 BRL
총 수익:
333 763.00 BRL (557 847 pips)
총 손실:
-306 676.00 BRL (518 648 pips)
연속 최대 이익:
28 (2 280.00 BRL)
연속 최대 이익:
4 420.00 BRL (9)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
23.72%
최대 입금량:
1.26%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.85
롱(주식매수):
2 025 (50.22%)
숏(주식차입매도):
2 007 (49.78%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
6.72 BRL
평균 이익:
151.57 BRL
평균 손실:
-167.58 BRL
연속 최대 손실:
12 (-4 959.00 BRL)
연속 최대 손실:
-4 959.00 BRL (12)
월별 성장률:
-1.37%
연간 예측:
-16.66%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 661.00 BRL
최대한의:
14 636.00 BRL (4.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.91% (14 636.00 BRL)
자본금별:
1.24% (3 612.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINZ25
|1257
|WINQ25
|924
|WINV25
|919
|WINM25
|717
|WING26
|215
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINZ25
|11K
|WINQ25
|-2.1K
|WINV25
|5.2K
|WINM25
|532
|WING26
|-3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINZ25
|31K
|WINQ25
|-20K
|WINV25
|27K
|WINM25
|12K
|WING26
|-10K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
최고의 거래: +1 700.00 BRL
최악의 거래: -1 890 BRL
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +2 280.00 BRL
연속 최대 손실: -4 959.00 BRL
